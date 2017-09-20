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https://sport.mail.ru/news/boxing/31061527/
20 сентября 2017, 8:48 | Бокс | Vesti.kz

Президент WBC: На арене надеялись, что «Канело» возвратит золотые времена мексиканских воинов. Этого не произошло. Головкина короновали заслуженно

В прошлую субботу чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО), разойдясь с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО) спорной ничьей, наконец-то получил признание, как лучший боец дивизиона и один из лучших в мире. Такое мнение выразил в колонке для BoxingScene президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман. Об этом сообщает vRINGe.com.

Президент WBC: На арене надеялись что Канело возвратит золотые времена мексиканских воинов. Этого не произошло. Головкина короновали заслуженно - Фото 1 Увеличить
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«На арене надеялись, что Альварес возвратит золотые времена, когда дрались мексиканские воины вроде Санчеса, Чавеса, Моралеса, Барреры, Маркеса, и выиграет бой всей его жизни аккурат на День независимости страны. Этого не произошло», — отчеканил функционер.

По словам главы WBC, именно Головкин дрался «в мексиканском стиле», постоянно шел вперед, «доминировал в экшне» и пытался навязать драку, «что в итоге и случилось в последних трех раундах».

«Альварес решил быть агрессором в десятом раунде, что, как мне кажется, было уже поздновато», — отметил он.

«Отказываюсь писать о дискуссионности подсчета очков в этом бою. Такому не место с столь великолепном поединке. Короновали весьма заслуженно Геннадия Головкина, все еще чемпиона», — заявил Сулейман.

«Головкин считает Мексику своей второй родиной: Чавес его герой, Абель у него тренер, после каждого боя он ездит в Мехико посетить школы и детские госпитали, любимое место для отдыха — Канкун, а сам он каждый день кушает мексиканскую еду», — добавил Сулейман.

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