Президент WBC: На арене надеялись, что «Канело» возвратит золотые времена мексиканских воинов. Этого не произошло. Головкина короновали заслуженно

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«На арене надеялись, что Альварес возвратит золотые времена, когда дрались мексиканские воины вроде Санчеса, Чавеса, Моралеса, Барреры, Маркеса, и выиграет бой всей его жизни аккурат на День независимости страны. Этого не произошло», — отчеканил функционер.

По словам главы WBC, именно Головкин дрался «в мексиканском стиле», постоянно шел вперед, «доминировал в экшне» и пытался навязать драку, «что в итоге и случилось в последних трех раундах».

«Альварес решил быть агрессором в десятом раунде, что, как мне кажется, было уже поздновато», — отметил он.

«Отказываюсь писать о дискуссионности подсчета очков в этом бою. Такому не место с столь великолепном поединке. Короновали весьма заслуженно Геннадия Головкина, все еще чемпиона», — заявил Сулейман.

«Головкин считает Мексику своей второй родиной: Чавес его герой, Абель у него тренер, после каждого боя он ездит в Мехико посетить школы и детские госпитали, любимое место для отдыха — Канкун, а сам он каждый день кушает мексиканскую еду», — добавил Сулейман.