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20 сентября 2017, 8:45 | Бокс | Vesti.kz

Команда «Канело» призвала Головкина воздержаться от проведения промежуточного боя до их реванша

Представители чемпиона мира мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и претендента на его титулы мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО) готовы начать переговоры о повторном поединке, который состоится в следующем году. Об этом сообщает AllBoxing.Ru со ссылкой на ESPN.

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© Reuters

«Я разговаривал с Оскаром Де Ла Хоей в воскресенье и в понедельник, — сказал президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес. — И мы считаем, что самое лучшее, это сразу провести реванш. В этом заинтересованы все, нам нужно просто все обсудить».

Том Леффлер, промоутер Головкина, тоже готов к переговорам, он отметил, что если реванш состоится в мае 2018, то они не будут организовывать промежуточный поединок.

«Приоритет для Геннадия — это реванш, — сказал Леффлер. — Мы встретимся с Golden Boy и обсудим, как мы можем осуществить это. Если реванш будет возможен в мае, Геннадий подождет до мая. Если “Канело” не согласится на реванш в мае, тогда мы не сможем ждать и организуем промежуточный бой перед реваншем».

Гомес подтвердил, что Головкин имеет право на промежуточный поединок, но, по его мнению, это было бы нежелательно. «Я бы предпочел, чтобы мы сразу перешли к проведению реванша, мне очень не нравится перспектива, что Головкин может травмироваться или проиграть в этом промежуточном бою. Я против, но это не мне решать», — сказал Гомес.

Ранее сообщалось, что Головкин планирует вернуться на ринг в декабре, тогда как Альварес решил взять перерыв до весны. Чемпион мира по версии WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс уже бросил вызов казахстанскому боксеру, предложив провести бой в конце года.

Напомним, первый бой Головкина и Альвареса, прошедший утром 17 сентября в Лас-Вегасе и установивший рекорд посещаемости на T-Mobile Arena, завершился вничью. После поединка оба боксера заявили о готовности провести реванш, который, как ожидается, состоится в мае 2018 года.

Между тем популярная испанская газета Marca.com опубликовала предварительные данные относительно выручки от продажи платных трансляций (PPV) на бой Головкина и Альвареса.

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