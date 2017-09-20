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20 сентября 2017, 8:44 | Бокс | Vesti.kz

Озвучены предварительные данные о выручке с PPV-продаж на бой Головкина и Альвареса в Лас-Вегасе

Популярная испанская газета Marca.com опубликовала предварительные данные относительно выручки от продажи платных трансляций (PPV) на бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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© Reuters

«Хотя цифры пока являются неофициальными, считается, что “Канело” заработал за этот бой 25 миллионов долларов, а Головкин — десять миллионов. Также их поединок собрал 100 миллионов долларов за счет PPV-продаж, процент с продажи которых также пойдет в карман боксерам. Стоимость PPV в высоком качестве составлял 79,99 доллара», — пишет издание.

Если брать за основу данные Marca относительно прибыли от PPV-продаж, то организаторы продали порядка 1,2 миллиона платных трансляций. Отметим, что многие склонялись к интервалу от одного миллиона до 1,5 проданных PPV.

Ранее стало известно, что бой Головкина и Альвареса установил рекорд посещаемости на T-Mobile Arena, где и прошел сам вечер бокса. По информации журналиста Los Angeles Times Лэнса Пагмайера, доход организаторов боя от продажи билетов составляет 30 миллионов долларов.

Вместе с тем, Vesti.kz также подсчитали приблизительный доход Головкина и Альвареса за их бой в Лас-Вегасе. Подробнее можно узнать здесь.

Сам бой завершился вничью. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118−110, другой — казахстанцу со счетом 115−113, третий выставил ничейные оценки — 114−114.

Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей, однако казахстанец все равно стал на шаг ближе к рекорду Бернарда Хопкинса.

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