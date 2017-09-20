Озвучены предварительные данные о выручке с PPV-продаж на бой Головкина и Альвареса в Лас-Вегасе
Популярная испанская газета Marca.com опубликовала предварительные данные относительно выручки от продажи платных трансляций (PPV) на бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Хотя цифры пока являются неофициальными, считается, что “Канело” заработал за этот бой 25 миллионов долларов, а Головкин — десять миллионов. Также их поединок собрал 100 миллионов долларов за счет
Если брать за основу данные Marca относительно прибыли от
Ранее стало известно, что бой Головкина и Альвареса установил рекорд посещаемости на
Вместе с тем, Vesti.kz также подсчитали приблизительный доход Головкина и Альвареса за их бой в
Сам бой завершился вничью. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118−110, другой — казахстанцу со счетом 115−113, третий выставил ничейные оценки — 114−114.
Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей, однако казахстанец все равно стал на шаг ближе к рекорду Бернарда Хопкинса.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter