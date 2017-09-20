Головкин выразил соболезнования в связи с мощным землетрясением в Мексике

«Молимся за моих друзей и всех людей в Мехико-Сити», — написал Головкин в своем твиттере.

Землетрясение магнитудой 7,1 балла произошло 19 сентября. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров на юге Мексики. Мощные толчки ощущались в Мехико. По последним официальным данным погибли 139 человек.

МВД Мексики объявило в столице чрезвычайное положение. По всему городу продолжаются разборы обрушившихся зданий В Мехико введены силы армии и морской пехоты, задействован так называемый план Malina, в рамках которого военные оказывают помощь пострадавшим.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Praying for my friends and all the people in Mexico City????<a href="https://twitter.com/wbcmoro">@wbcmoro</a></p>— Gennady Golovkin (@GGGBoxing) <a href="https://twitter.com/GGGBoxing/status/910287649838993408">19 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>