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20 сентября 2017, 8:42 | Бокс | Vesti.kz

Головкин выразил соболезнования в связи с мощным землетрясением в Мексике

Казахстанский боксер Геннадий Головкин, являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, выразил соболезнования в связи с гибелью людей и разрушениями в Мексике после мощного землетрясения.

«Молимся за моих друзей и всех людей в Мехико-Сити», — написал Головкин в своем твиттере.

Землетрясение магнитудой 7,1 балла произошло 19 сентября. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров на юге Мексики. Мощные толчки ощущались в Мехико. По последним официальным данным погибли 139 человек.

МВД Мексики объявило в столице чрезвычайное положение. По всему городу продолжаются разборы обрушившихся зданий В Мехико введены силы армии и морской пехоты, задействован так называемый план Malina, в рамках которого военные оказывают помощь пострадавшим.

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