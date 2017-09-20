Иса Акбербаев: Головкин переработал и превзошел более молодого соперника, но и «Канело» нужно отдать должное

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— Бой складывался так, как вы ожидали или что-то стало сюрпризом?

— Если абстрагироваться от моих личных предпочтений и посмотреть на бой с профессиональной точки зрения, то могу сказать, что меня удивил Сауль Альварес. Он дрался зрело и даже мудро. Так, как это и нужно было делать против Геннадия Головкина. Он очень хорошо подготовился, у него был выверенный план на бой и, чтобы не умалять его достоинств, хочется это отметить.

Бой с Мейвезером явно пошел ему на пользу и мне даже показалось, что он перенял у него некоторые технические моменты.

Он работал на контратаках, тянул Геннадия на себя и постоянно искал момент для результативной атаки. Некоторые технические элементы — защита от удара справа движением головы, апперкоты с обеих рук, движение на ногах — он делал очень хорошо. Этого нельзя не отметить и нужно отдать ему должное.

Геннадий же все делал как он и обещал — шел вперед, постоянно прессинговал и искал обострения. Именно он в этом бою показывал настоящий мексиканский бокс. Он переработал более молодого Альвареса, показав отличную функциональную готовность. В свои 35 лет он явно превзошел 27-летнего Альвареса в этом компоненте.

— Что думаете о ничьей в этом бою?

— Конечно же, счет 118−110 и близко не отражает происходившего на ринге. Об этом уже все высказались. Ничья, как мне кажется, была выгодна организаторам боя, промоутерам Альвареса, поэтому они, думаю, довольны. Разгромное поражение Альвареса закрывала бы перед ними двери не только для реванша, но и для скорых больших боев для Альвареса, а так у них широкий коридор возможностей. Не исключаю, что они также оказали свое влияние на манеру ведения боя Альваресом — избегать обострений и вести дело к решению судей.

Победитель этого боя? Очевидно, что это Головкин. Он выиграл бой как минимум со счетом 116−112, тут и обсуждать особо нечего. Он был активнее и результативнее.

— Имеет ли смысл в ближайшем будущем проведение матча-реванша?

— Конечно. Во-первых, это финансовая составляющая, так как и у Геннадия, и у Альвареса нет оппонентов, с которыми они могут заработать сопоставимые гонорары.

В спортивном плане этот бой также, на мой взгляд, интересен. Первый поединок был очень интересным и многим будет любопытно, какие изменения боксеры смогут продемонстрировать во втором бою.