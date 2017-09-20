Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/31060935/
20 сентября 2017, 8:16 | Бокс | Vesti.kz

Абель Санчес потроллил отдавшую победу «Канело» в бою с Головкиным судью

Известный тренер по боксу Абель Санчес, являющийся наставником чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), потроллил судью, которая отдала победу мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (49−1−2, 34 КО) в поединке казахстанцем.

Абель Санчес потроллил отдавшую победу Канело в бою с Головкиным судью - Фото 1 Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

Напомним, Аделайда Берд отдала Альваресу победу со счетом 118−110. В итоге поединок завершился вничью, тогда как второй судья отдал победу Головкину — 115−113, а третий выставил ничью 114−114.

Эксперт ESPN Дэн Рафаэль напомнил, что телеканал HBO покажет бой в повторе в эту субботу, 23 сентября, на что Санчес сказал: «Что ж, теперь у мисс Берд будет шанс увидеть бой, который она пропустила 16 сентября».

Отметим, что Берд уже отстранили от судейства, а также вызвали в NSAC для обоснования счета по раундам. Кроме того, ее не допустили к работе на турнире UFC.

Между тем журналист Los Angeles Times Анхель Родригес призвал обратить внимание и на рефери Дона Треллу (114−114), который отдал седьмой раунд «Канело». Это при том, что Моретти и даже Берд засчитали этот раунд в пользу Головкина. А если верить подсчетам чистых и точных ударов, то казахстанец вчистую выиграл седьмой отрезок.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Менеджер Альвареса оценил на «десятку» его выступление и высказался о реванше с Головкиным

Менеджер Альвареса оценил на «десятку» его выступление и высказался о реванше с Головкиным

Хосе Рейносо, менеджер экс-чемпиона мира в двух весовых категориях мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО), остался доволен выступлением своего подопечного в прошедшем бою с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО).
Еще 7 новостей  Все новости
20 сентября

"Кайрат" снова накажет "Ордабасы"? Превью к трем матчам 30-го тура КПЛ

Менеджер Альвареса оценил на "десятку" его выступление и высказался о реванше с Головкиным

Раскрыты ожидаемые в HBO цифры PPV-продаж на бой Головкин - Альварес