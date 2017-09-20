Абель Санчес потроллил отдавшую победу «Канело» в бою с Головкиным судью

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Напомним, Аделайда Берд отдала Альваресу победу со счетом 118−110. В итоге поединок завершился вничью, тогда как второй судья отдал победу Головкину — 115−113, а третий выставил ничью 114−114.

Эксперт ESPN Дэн Рафаэль напомнил, что телеканал HBO покажет бой в повторе в эту субботу, 23 сентября, на что Санчес сказал: «Что ж, теперь у мисс Берд будет шанс увидеть бой, который она пропустила 16 сентября».

Отметим, что Берд уже отстранили от судейства, а также вызвали в NSAC для обоснования счета по раундам. Кроме того, ее не допустили к работе на турнире UFC.

Между тем журналист Los Angeles Times Анхель Родригес призвал обратить внимание и на рефери Дона Треллу (114−114), который отдал седьмой раунд «Канело». Это при том, что Моретти и даже Берд засчитали этот раунд в пользу Головкина. А если верить подсчетам чистых и точных ударов, то казахстанец вчистую выиграл седьмой отрезок.