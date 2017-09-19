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https://sport.mail.ru/news/boxing/31057753/
19 сентября 2017, 18:29 | Бокс | Vesti.kz

Промоутер Головкина прокомментировал возможный бой с Котто в декабре

Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), в интервью BoxingScene прокомментировал информацию о возможном бое с пуэрториканцем Мигелем Котто (41−5, 33 КО).

Чемпион WBO в первом среднем весе Котто и его тренер Фредди Роуч ранее высказывали свое желание встретиться с победителем боя Головкина против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО), который в итоге завершился ничьей.

Возвращение Головкина на ринг ожидается в декабре, а «Канело» следующий бой планирует провести в мае 2018 года. 36-летний Котто заявил, что завершит карьеру профессионального боксера 31 декабря 2017 года.

«Вопрос в том, будет ли Котто драться с Геннадием, — цитирует Леффлера VRinge.com. — Котто сказал, что хочет драться с победителем боя Головкин-Альварес. Понятия не имею, что он собирается делать, но раз “Канело” не объявится в ринге до мая следующего года, тогда логично предположить, что Котто захочет бой с Головкиным (в декабре)».

Отметим, что другим вариантом для Головкина на декабрьский поединок назывался британец Билли Джо Сондерс (25−0, 12 КО), владеющий поясом WBO в среднем весе. В случае если этот бой состоится, в дивизионе появится абсолютный чемпион мира.
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