Промоутер Головкина прокомментировал возможный бой с Котто в декабре
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), в интервью BoxingScene прокомментировал информацию о возможном бое с пуэрториканцем Мигелем Котто (41−5, 33 КО).
Чемпион WBO в первом среднем весе Котто и его тренер Фредди Роуч ранее высказывали свое желание встретиться с победителем боя Головкина против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО), который в итоге завершился ничьей.
Возвращение Головкина на ринг ожидается в декабре, а «Канело» следующий бой планирует провести в мае 2018 года. 36-летний Котто заявил, что завершит карьеру профессионального боксера 31 декабря 2017 года.
«Вопрос в том, будет ли Котто драться с Геннадием, — цитирует Леффлера VRinge.com. — Котто сказал, что хочет драться с победителем боя
Отметим, что другим вариантом для Головкина на декабрьский поединок назывался британец Билли Джо Сондерс (25−0, 12 КО), владеющий поясом WBO в среднем весе. В случае если этот бой состоится, в дивизионе появится абсолютный чемпион мира.
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