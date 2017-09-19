Александр Калинкин: 118−110 в пользу Головкина — правильный счет
Известный российский рефери и судья Александр Калинкин выразил недоумение работой судей на поединке Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса.
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Видимо, что-то случилось...
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Напомним, что бой завершил вничью. По итогам 12 раундов, судьи не смогли определить победителя. Один судья Дэйв Моретти отдал победу Головкину со счетом 115−113, другой Дон Трелла поставил ничью 114−114, а третий судья, женщина, Аделаида Берд выставила счет 118−110 в пользу Альвареса.
— Насколько далека была судья Аделаида Берд от истины, поставив счет 118−110 в пользу Альвареса?
— Очень далеко. Мой счет — 118−110 в другую сторону. Я только шестой и десятый раунд отдал Альваресу. В шестом раунде «Канело» лидировал, а в десятом нанес больше точных ударов. Все. Остальные раунды были за Головкиным. Но я смотрел бой в записи, зная результат.
— Сам поединок для судейства был простым?
— Совершенно. Инициативой полностью владел Головкин. И не отдавал ее ни в одном раунде. Берите любую из четырех версий, преимущество получает боксер, который идет вперед. Даже сомнений нет.
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— Никогда не слышал об этом. С 1 по 6 октября будет семинар WBC в Баку. Может быть,
Может, просто посадили судью, который «знает» результат.
— Имеет ли смысл второй бой между боксерами? Судьи то не поменяются.
— Может, действительно только на «нейтральном поле», и с другими судьями. Тогда другой вопрос. Я американских судей вообще понять не могу. Кажется, что они не смотрят бой, а просто «делают» результат. Они просто пишут, что нужно получить в конце. 115−113? Ну, где? Какие критерии? Ничья? Как ее увидели? Один человек другого избивал в одну калитку. Головкин не давал «Канело» дышать. О каком преимуществе мексиканца можно говорить? Головкин просто доминировал.
— У меня 116−112.
— Смотрел прямую трансляцию?
— Да. Потом еще в записи видел.
— Понятно. Когда смотришь, не зная результат — другое дело. Прямую трансляцию я найти не смог. Увидел уже в записи с английским комментарием. И только шестой и десятый раунды отдал Альваресу, и то с натяжкой. Преимущество Головкина было подавляющим.
Это как первый бой Сергея Ковалева с Андре Уордом. В одну калитку выиграл Ковалев. Отдали в другую сторону.
— Здесь Головкину еще повезло, что поставили ничью.
— Да. Хотя бы сохранили пояса. Может, такая же была установка.
Я
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