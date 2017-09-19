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https://sport.mail.ru/news/boxing/31055860/
19 сентября 2017, 16:06 | Бокс | Sports.kz

Свой следующий бой Сондерс может провести не с Головкиным и не в 160 фунтах

Чемпион WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс (25−0, 12 КО) пока не определился, хочет ли он драться с обладателем поясов WBA (Super), WBC, IBF и IBO Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), сообщает Sports.kz.

«Билли Джо Сондерс готов встретиться с Амиром Ханом в 154 фунтах», — информирует твиттер Boxing Kingdom.

Отметим, что букмекеры также считают, что следующим соперником Сондерса станет именно Хан, а не Головкин.

Ранее тренер Сондерса Доминик Ингл признался, что в бою с Вилли Монро-младшим (21−3, 6 КО) его подопечный выглядел неубедительно и пока не готов к бою с GGG.

Если их бой в ближайшее время не состоится, Геннадий может встретиться с пуэрториканцем Мигелем Котто (41−5, 33 КО), который ранее заявил, что бой в декабре станет для него последним в профессиональной карьере.

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