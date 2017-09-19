Свой следующий бой Сондерс может провести не с Головкиным и не в 160 фунтах
Чемпион WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс (25−0, 12 КО) пока не определился, хочет ли он драться с обладателем поясов WBA (Super), WBC, IBF и IBO Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), сообщает Sports.kz.
«Билли Джо Сондерс готов встретиться с Амиром Ханом в 154 фунтах», — информирует твиттер Boxing Kingdom.
Отметим, что букмекеры также считают, что следующим соперником Сондерса станет именно Хан, а не Головкин.
Ранее тренер Сондерса Доминик Ингл признался, что в бою с Вилли
Если их бой в ближайшее время не состоится, Геннадий может встретиться с пуэрториканцем Мигелем Котто (41−5, 33 КО), который ранее заявил, что бой в декабре станет для него последним в профессиональной карьере.
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