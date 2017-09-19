Свой следующий бой Сондерс может провести не с Головкиным и не в 160 фунтах

«Билли Джо Сондерс готов встретиться с Амиром Ханом в 154 фунтах», — информирует твиттер Boxing Kingdom.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">BJ Saunders is willing to face Amir Khan at 154 lbs.</p>— Boxing Kingdom (@BoxingKingdom14) <a href="https://twitter.com/BoxingKingdom14/status/909769223257325570">18 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>