Бернард Хопкинс: Головкин на спаде, в реванше Альваресу будет еще легче

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«Основная вещь, которую я увидел в недавнем бою, это то, что Головкин на спаде. Он не стал лучше. Он дрался с парнем, который был быстрее. Я думаю, в реванше Канело будет еще легче, — приводит слова Хопкинса Boxingscene.com.