Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/31055440/
19 сентября 2017, 15:26 | Бокс | Prosports.kz

Бернард Хопкинс: Головкин на спаде, в реванше Альваресу будет еще легче

Ветеран бокса Бернард Хопкинс не верит в шансы Геннадия Головкина победить в реванше Сауля Альвареса.

Бернард Хопкинс: Головкин на спаде в реванше Альваресу будет еще легче - Фото 1 Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

«Основная вещь, которую я увидел в недавнем бою, это то, что Головкин на спаде. Он не стал лучше. Он дрался с парнем, который был быстрее. Я думаю, в реванше Канело будет еще легче, — приводит слова Хопкинса Boxingscene.com.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
16 November

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»

Фроч: «Сейчас я бы избил Головкина, потому что я больше него»

Калоян Петков: «БИИК очень популярен в Париже»