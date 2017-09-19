Форман: Макгрегору не нужен бокс, это боксу может понадобиться Макгрегор

«Я был очень удивлён, потому что он бил Мейвезера теми ударами, какими никто прежде его не бил. Единственное, что его настигла усталость. Пройти 12 раундов — это нелёгкая задача в боксе.



Макгрегору нечего доказывать. Он дрался с Мейвезером и не мог использовать что-либо из своих профессиональных навыков. Он должен был опуститься вниз на один уровень. Это как сказать: “Ты можешь бить меня, но я не могу драться”. Так зачем ему возвращаться. Он может собрать толпу зрителей. Ему не нужен бокс. Боксу может понадобиться Макгрегор», — цитирует Формана BoxingScene.