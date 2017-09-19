Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/31054996/
19 сентября 2017, 14:54 | Бокс | Чемпионат.com

Форман: Макгрегору не нужен бокс, это боксу может понадобиться Макгрегор

Легендарный американский супертяж Джордж Форман признался, что его впечатлил Конор Макгрегор в бою с Флойдом Мейвезером-младшим, состоявшемся в конце прошлого месяца.

Легендарный боксер Майк Тайсон перед началом боя Мэйуэзер - Макгрегор. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AFP 2017

«Я был очень удивлён, потому что он бил Мейвезера теми ударами, какими никто прежде его не бил. Единственное, что его настигла усталость. Пройти 12 раундов — это нелёгкая задача в боксе.

Макгрегору нечего доказывать. Он дрался с Мейвезером и не мог использовать что-либо из своих профессиональных навыков. Он должен был опуститься вниз на один уровень. Это как сказать: “Ты можешь бить меня, но я не могу драться”. Так зачем ему возвращаться. Он может собрать толпу зрителей. Ему не нужен бокс. Боксу может понадобиться Макгрегор», — цитирует Формана BoxingScene.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Абель Санчес: Мы готовы к реваншу, но теперь он будет по нашим правилам — без слепых судей!

Абель Санчес: Мы готовы к реваншу, но теперь он будет по нашим правилам — без слепых судей!

Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) Абель Санчес прокомментировал вероятность повторного поединка с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.
Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп