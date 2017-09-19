Форман: Макгрегору не нужен бокс, это боксу может понадобиться Макгрегор
Легендарный американский супертяж Джордж Форман признался, что его впечатлил Конор Макгрегор в бою с Флойдом
Мейвезером-младшим, состоявшемся в конце прошлого месяца.
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© AFP 2017
«Я был очень удивлён, потому что он бил Мейвезера теми ударами, какими никто прежде его не бил. Единственное, что его настигла усталость. Пройти 12 раундов — это нелёгкая задача в боксе.
Макгрегору нечего доказывать. Он дрался с Мейвезером и не мог использовать
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