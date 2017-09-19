— Мы готовы к реваншу, если они хотят его. Но теперь бой будет по нашим правилам. Мы знали, что будет война, но когда судьи ходили в разные школы, а одна из них еще и слепая… Но все-таки мы победили! — сказал Санчес в интервью ESPN.



Напомним, бой Головкин — Альварес в Лас-Вегасе завершился ничьей — все три судьи приняли разные решения: Аделаида Берд отдала победу «Канело» — 118−110, Дэйв Моретти — Головкину — 115−113, а Дон Трелла не определился с победителем — 114−114.