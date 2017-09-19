Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/31054989/
19 сентября 2017, 14:51 | Бокс | Sports.kz

Абель Санчес: Мы готовы к реваншу, но теперь он будет по нашим правилам — без слепых судей!

Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) Абель Санчес прокомментировал вероятность повторного поединка с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Абель Санчес: Мы готовы к реваншу но теперь он будет по нашим правилам — без слепых судей! - Фото 1 Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

— Мы готовы к реваншу, если они хотят его. Но теперь бой будет по нашим правилам. Мы знали, что будет война, но когда судьи ходили в разные школы, а одна из них еще и слепая… Но все-таки мы победили! — сказал Санчес в интервью ESPN.

Напомним, бой Головкин — Альварес в Лас-Вегасе завершился ничьей — все три судьи приняли разные решения: Аделаида Берд отдала победу «Канело» — 118−110, Дэйв Моретти — Головкину — 115−113, а Дон Трелла не определился с победителем — 114−114.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
18 сентября

Президент WBC назвал победителя боя Головкин - Альварес

«Ограбившая» Головкина судья плакала, проверив свой телефон после боя

«Ты не победил, мой сын разбил тебе всё лицо!». Что орала мать «Канело» Головкину