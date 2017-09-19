Абель Санчес: Мы готовы к реваншу, но теперь он будет по нашим правилам — без слепых судей!
Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) Абель Санчес прокомментировал вероятность повторного поединка с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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— Мы готовы к реваншу, если они хотят его. Но теперь бой будет по нашим правилам. Мы знали, что будет война, но когда судьи ходили в разные школы, а одна из них еще и слепая… Но
Напомним, бой Головкин — Альварес в
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