Джошуа: Мне осталось ещё лет десять в боксе
Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям IBF/IBO/WBA Энтони Джошуа имеет свой собственный рецепт того, что нужно для доминирования в дивизионе.
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«Мне осталось 10 лет в этом спорте, и я вижу путь к тому, чтобы оставаться на вершине, в том, чтобы не чувствовать, будто ты находишься на вершине…
У всех тяжеловесов есть возможность сыграть большую роль в дивизионе, и я обязательно дам всем этим парням возможность прийти и бросить мне вызов», — цитирует Джошуа BoxingScene.
28 октября в Кардиффе (Уэльс) Джошуа предстоит провести защиту в бою с Кубратом Пулевым.
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