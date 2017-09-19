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https://sport.mail.ru/news/boxing/31053608/
19 сентября 2017, 13:28 | Бокс | Чемпионат.com

Джошуа: Мне осталось ещё лет десять в боксе

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям IBF/IBO/WBA Энтони Джошуа имеет свой собственный рецепт того, что нужно для доминирования в дивизионе.

Чемпион мира в <span class=error>супертяжёлом</span> весе по версиям IBF/IBO/WBA <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> имеет свой собственный рецепт того что нужно для доминирования в дивизионе. Увеличить
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«Мне осталось 10 лет в этом спорте, и я вижу путь к тому, чтобы оставаться на вершине, в том, чтобы не чувствовать, будто ты находишься на вершине…

У всех тяжеловесов есть возможность сыграть большую роль в дивизионе, и я обязательно дам всем этим парням возможность прийти и бросить мне вызов», — цитирует Джошуа BoxingScene.

28 октября в Кардиффе (Уэльс) Джошуа предстоит провести защиту в бою с Кубратом Пулевым.
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