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https://sport.mail.ru/news/boxing/31053605/
19 сентября 2017, 13:28 | Бокс | Sports.kz

Видео удара, которым «Канело» нокаутировал Киркленда и Хана, но лишь пощекотал Головкина

Болельщики активно обсуждают один из мощных ударов, который Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) пропустил от Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), но тем не менее практически не сдвинулся с места, сообщает Sports.kz.

Видео удара которым Канело нокаутировал Киркленда и Хана но лишь пощекотал Головкина - Фото 1 Увеличить
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© Reuters

«Оверхэнд справа, которым “Канело” отправил спать Джеймса Киркленда и Амира Хана. Он пощекотал Головкина», — пишет твиттер Strictly Boxing Fans.

Напомним, бой Головкин — Альварес в Лас-Вегасе завершился ничьей.

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