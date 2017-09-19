Видео удара, которым «Канело» нокаутировал Киркленда и Хана, но лишь пощекотал Головкина

Атмосфера вокруг поединка казахстанца Геннадия Головкина и мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса до сих пор предельно напряжена. Особый пик наступил уже после масштабного события. Страсти под стать лозунгу «бой десятилетия». Тем не менее, не стоит забывать и про коммерческую часть поединка.