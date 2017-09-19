Видео удара, которым «Канело» нокаутировал Киркленда и Хана, но лишь пощекотал Головкина
Болельщики активно обсуждают один из мощных ударов, который Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) пропустил от Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), но тем не менее практически не сдвинулся с места, сообщает Sports.kz.
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«Оверхэнд справа, которым “Канело” отправил спать Джеймса Киркленда и Амира Хана. Он пощекотал Головкина», — пишет твиттер Strictly Boxing Fans.
Напомним, бой Головкин — Альварес в
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