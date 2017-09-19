Подсчитан приблизительный доход Головкина и Альвареса за их бой в Лас-Вегасе
Атмосфера вокруг поединка казахстанца Геннадия Головкина и мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса до сих пор предельно напряжена. Особый пик наступил уже после масштабного события. Страсти под стать лозунгу «бой десятилетия». Тем не менее, не стоит забывать и про коммерческую часть поединка.
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Подсчитана статистика точных и чистых ударов Головкина и Альвареса по раундам.
Так, оба боксера могут заработать самые большие гонорары в карьере. Vesti.kz посчитали финансовый потенциал поединка. Все расчеты являются приблизительными.
Доход с продажи билетов.
Не так давно СМИ назвали сумму, собранную после продажи билетов на поединок. В
Из собранной суммы около 10 процентов отойдет на обслуживание вечера бокса. Услуги охраны, уборка, организация приезда, прочий сервис — все затраты производятся непосредственно с «билетной» выручки. После данных вычетов общая касса потеряет около трех миллионов (10 процентов от 30 миллионов долларов). Итого: 27 миллионов долларов.
Платные трансляции боксерских поединков — главный источник дохода. Чем выше количество
Цена одной трансляции составила 70 долларов. В
После несложных математических вычислений получаем: операторам — 35 миллионов (50 процентов от суммы), HBO — 5 250 000 (7,5 процентов от общего). Остаток: 29 750 000. Общая «чистая» сумма после всех обязательных вычетов составляет 56 750 000 долларов.
Теперь, что касается дополнительных «плюсов» в кассу. Продажа атрибутики — 1 миллион. Доход с продажи международных прав показа поединка — 3 миллиона долларов. Если округлить итоговую сумму, то получается
Как стало известно, в качестве гарантированного гонорара Альварес получит 5 миллионов, а Головкин — 3 миллиона, которые будут выплачены из полученных нами 60 миллионов. То есть, к моменту разделения совокупного дохода между командами, в кассе будет
По информации СМИ, разделение гонораров будет производиться из расчета 70 процентов на 30 в пользу Альвареса. В таком случае GGG получит 15 600 000 долларов, в то время, как Golden Boy будет иметь на руках чек на 36 400 000. Из них «Канело» получит 25 480 000 долларов (в договоре с Golden Boy указано, что прибыль лица делят в расчете 70 процентов на 30 в пользу боксера).
В свою очередь Головкин разделит полученную сумму со своей командой, и в частности с промоутером Томом Леффлером. При этом не стоит забывать про личное спонсорство каждого (сумма контрактов неизвестна).
Наш расчет довольно усредненный. Сумма
Прогноз: Головкин может заработать от 10 до 20 миллионов, Альварес — от 20 до 35 миллионов. Все зависит от
Напомним, что Головкин и «Канело» Альварес завершили бой вничью. Поединок, который состоялся 17 сентября на 20-тысячной арене
Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей, однако казахстанец все равно стал на шаг ближе к рекорду Бернарда Хопкинса, защитив свои титулы. Ничейный результат породил множество споров. А Головкин на
18 сентября стало известно, когда Головкин может провести свой следующий бой, а промоутер GGG назвал имена соперников на этот поединок и дату реванша с «Канело». Сегодня же чемпион мира по версии WBO в среднем весе британец Били Джо Сондерс бросил вызов казахстанскому боксеру.
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