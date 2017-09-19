Подсчитан приблизительный доход Головкина и Альвареса за их бой в Лас-Вегасе

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Подсчитана статистика точных и чистых ударов Головкина и Альвареса по раундам.

Так, оба боксера могут заработать самые большие гонорары в карьере. Vesti.kz посчитали финансовый потенциал поединка. Все расчеты являются приблизительными.

Доход с продажи билетов.

Не так давно СМИ назвали сумму, собранную после продажи билетов на поединок. В T-Mobile был аншлаг — ни одного свободного «квитка» в кассах не осталось. По Лас-Вегасу, в частности около места событий, висели вывески «Sold Out» (Распродано). И по приблизительным подсчетам, организаторы «подняли» 30 миллионов долларов.

Из собранной суммы около 10 процентов отойдет на обслуживание вечера бокса. Услуги охраны, уборка, организация приезда, прочий сервис — все затраты производятся непосредственно с «билетной» выручки. После данных вычетов общая касса потеряет около трех миллионов (10 процентов от 30 миллионов долларов). Итого: 27 миллионов долларов.

PPV-продажи.

Платные трансляции боксерских поединков — главный источник дохода. Чем выше количество PPV-продаж, тем больше заработает боксер. Неизвестно, сколько Головкин на пару с Альваресом смогли продать PPV. Однако многие склоняются к интервалу «от 1 миллиона до 1,5». Мы в расчет возьмет миллион.

Цена одной трансляции составила 70 долларов. В HD-формате — 80. Наверняка основные покупки будут сделаны за 70 долларов. Тогда в среднем заработок с PPV-трансляций составит 70 миллионов. Из них ровно 50 процентов отходит к операторам телевидения, осуществляющих вещание. В свою очередь HBO «забирает» 7,5 процентов.

После несложных математических вычислений получаем: операторам — 35 миллионов (50 процентов от суммы), HBO — 5 250 000 (7,5 процентов от общего). Остаток: 29 750 000. Общая «чистая» сумма после всех обязательных вычетов составляет 56 750 000 долларов.

Теперь, что касается дополнительных «плюсов» в кассу. Продажа атрибутики — 1 миллион. Доход с продажи международных прав показа поединка — 3 миллиона долларов. Если округлить итоговую сумму, то получается где-то 60 миллионов долларов.

Как стало известно, в качестве гарантированного гонорара Альварес получит 5 миллионов, а Головкин — 3 миллиона, которые будут выплачены из полученных нами 60 миллионов. То есть, к моменту разделения совокупного дохода между командами, в кассе будет где-то 52 миллиона.

По информации СМИ, разделение гонораров будет производиться из расчета 70 процентов на 30 в пользу Альвареса. В таком случае GGG получит 15 600 000 долларов, в то время, как Golden Boy будет иметь на руках чек на 36 400 000. Из них «Канело» получит 25 480 000 долларов (в договоре с Golden Boy указано, что прибыль лица делят в расчете 70 процентов на 30 в пользу боксера).

В свою очередь Головкин разделит полученную сумму со своей командой, и в частности с промоутером Томом Леффлером. При этом не стоит забывать про личное спонсорство каждого (сумма контрактов неизвестна).

Наш расчет довольно усредненный. Сумма PPV-продаж может быть как выше 1 миллиона, так и ниже. В таком случае поменяются и значения гонораров боксеров. Тем не менее, финансовый потенциал поединка очень высок. Глава Golden Boy Оскар Де Ла Хойя ожидает, что PPV-продажи «пробьют потолок».

Прогноз: Головкин может заработать от 10 до 20 миллионов, Альварес — от 20 до 35 миллионов. Все зависит от PPV-продаж.

Напомним, что Головкин и «Канело» Альварес завершили бой вничью. Поединок, который состоялся 17 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118−110, другой — казахстанцу со счетом 115−113, третий выставил ничейные оценки — 114−114. Видео полного боя Головкин — «Канело» Альварес.

Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей, однако казахстанец все равно стал на шаг ближе к рекорду Бернарда Хопкинса, защитив свои титулы. Ничейный результат породил множество споров. А Головкин на пресс-конференции после боя назвал судейство ужасным.

18 сентября стало известно, когда Головкин может провести свой следующий бой, а промоутер GGG назвал имена соперников на этот поединок и дату реванша с «Канело». Сегодня же чемпион мира по версии WBO в среднем весе британец Били Джо Сондерс бросил вызов казахстанскому боксеру.