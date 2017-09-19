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https://sport.mail.ru/news/boxing/31052189/
19 сентября 2017, 12:37 | Бокс | Sports.kz

Абель Санчес: Публика освистала «Канело» за беготню от Головкина

Наставник Геннадия Головкина Абель Санчес отметил, что зрители боя GGG с Саулем Альваресом на T-Mobile Arena остались недовольны действиями мексиканца во второй половине поединка, сообщает Sports.kz.

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— Я считал, что мы сможем остановить «Канело» в 10−11 раунде. То, что бой закончится решением судей, не было чем-то непредвиденным. Мы должны были выиграть с перевесом в 3−4 очка.

Думаю, реакция публики во время интервью «Канело» была показательной. Они освистали его. Освистали за то, что перед боем он говорил много всякого дерьма о том, что намерен сделать с GGG и как собирается его нокаутировать. Но чтобы выиграть нокаутом, нужно сражаться и идти в размен. А «Канело» бегал всю вторую половину боя. Были моменты, когда он останавливался, но тогда у него не было выбора. Он уставал и старался нанести хотя бы пару ударов.

Геннадий был наступающим боксером. Он прижимал Альвареса к канатам, доставлял ему свои джебы. Да, он пропускал с правой, но наносил в цель более эффективные удары. Думаю, публика озвучила свое мнение, — сказал Санчес в интервью Fight Hub после боя.
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