Боб Арум нашел «виновника» скандала из-за счета 118−110 в пользу Альвареса в бою с Головкиным

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По его словам, он никогда не считал Аделаиду Берд компетентным судьей. Именно она выставила 118−110 в пользу Альвареса, чем вызвала бурю негодования среди экспертов. В итоге поединок, прошедший утром 17 сентября в Лас-Вегасе, завершился вничью, так как второй судья отдал победу Головкину со счетом 115−113, а третий выставил счет 114−114.

Арум отметил, что неоднократно просил отстранить Берд от судейства ответственных поединков, однако функционеры Спортивной комиссии штата Невада (NSAC) не желали прислушиваться к его словам, что в итоге и привело к громкому скандалу.

«У нас есть целая история с Аделаидой Берд, которая мне очень нравится. Она замечательная личность, но ее судейские решения во многих случаях были спорными. Мы требовали снять ее с некоторых из наших поединков не потому, что она была настроена против нас или была предвзята. Причина заключалась в том, что она не является хорошим судьей, и мы думали, что было нецелесообразно назначать ее, поскольку не уверены в ее судейской квалификации.

Руководитель NSAC Боб Беннетт должен был знать, что в прошлом у нее были очень сомнительные судейские вердикты. Он должен был знать это, потому что мы говорили ему. Это высокомерие с их стороны, потому что они все знают. Они думают, что мы — крестьяне, которых ничего не волнует, кроме зарабатывания денег. Поэтому они не обращают внимание на то, что мы говорим, — цитирует Арума BoxingScene.com.

Отметим, что Берд уже отстранили от судейства, а также вызвали в NSAC для обоснования счета по раундам.

Между тем журналист Los Angeles Times Анхель Родригес призвал обратить внимание и на рефери Дона Треллу (114−114), который отдал седьмой раунд «Канело». Это при том, что Моретти и даже Берд засчитали этот раунд в пользу Головкина. А если верить подсчетам чистых и точных ударов, то казахстанец вчистую выиграл седьмой отрезок.