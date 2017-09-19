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https://sport.mail.ru/news/boxing/31051528/
19 сентября 2017, 11:25 | Бокс | БЕЛТА

Боксеры из восьми стран выступят на международном турнире памяти Владимира Ботвинника

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 боксеров из восьми стран поспорят за медали на международном турнире памяти Владимира Ботвинника, сообщил корреспонденту БЕЛТА один из организаторов, директор специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по боксу управления спорта и туризма Мингорисполкома Дмитрий Якубчик.

Соревнования стартуют 20 сентября в столичном спорткомплексе «Чижовка-Арена» в 14.00.

«На турнир памяти великого боксера приедут атлеты не старше 15 лет из Израиля, Германии, России, Украины, Латвии, Литвы и Грузии. Белорусскую команду представят около 60 спортсменов. Поединки пройдут в 16 весовых категориях», — сказал Дмитрий Якубчик.

Завершатся соревнования 23 сентября. Турнир проводится в память о почетном мастере спорта СССР, заслуженном тренере Беларуси Владимире Ботвиннике.

Организаторами выступили Министерство спорта и туризма, Мингорисполком, представительство НОК Беларуси в Минске, Белорусская федерация бокса, специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по боксу управления спорта и туризма Мингорисполкома, клуб любителей бокса имени Владимира Ботвинника, портал единоборств OCTAGON.BY.

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