Боксеры из восьми стран выступят на международном турнире памяти Владимира Ботвинника

Соревнования стартуют 20 сентября в столичном спорткомплексе «Чижовка-Арена» в 14.00.

«На турнир памяти великого боксера приедут атлеты не старше 15 лет из Израиля, Германии, России, Украины, Латвии, Литвы и Грузии. Белорусскую команду представят около 60 спортсменов. Поединки пройдут в 16 весовых категориях», — сказал Дмитрий Якубчик.

Завершатся соревнования 23 сентября. Турнир проводится в память о почетном мастере спорта СССР, заслуженном тренере Беларуси Владимире Ботвиннике.