Боксеры из восьми стран выступят на международном турнире памяти Владимира Ботвинника
19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 боксеров из восьми стран поспорят за медали на международном турнире памяти Владимира Ботвинника, сообщил корреспонденту БЕЛТА один из организаторов, директор специализированной
детско-юношеской школы олимпийского резерва по боксу управления спорта и туризма Мингорисполкома Дмитрий Якубчик.
Соревнования стартуют 20 сентября в столичном спорткомплексе «Чижовка-Арена» в 14.00.
«На турнир памяти великого боксера приедут атлеты не старше 15 лет из Израиля, Германии, России, Украины, Латвии, Литвы и Грузии. Белорусскую команду представят около 60 спортсменов. Поединки пройдут в 16 весовых категориях», — сказал Дмитрий Якубчик.
Завершатся соревнования 23 сентября. Турнир проводится в память о почетном мастере спорта СССР, заслуженном тренере Беларуси Владимире Ботвиннике.
Организаторами выступили Министерство спорта и туризма, Мингорисполком, представительство НОК Беларуси в Минске, Белорусская федерация бокса, специализированная
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