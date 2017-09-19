Промоутер Головкина призвал не сваливать всю вину на судью Бёрд

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По итогам боя, который прошел 16 сентября в Лас-Вегасе, была зафиксирована ничья. Судья Аделаида Бёрд присудила победу Альваресу со счетом 118−110, Дон Трелла выставил равный счет 114−114, а Дейв Моретти отметил 115−113 в пользу GGG.

— Я не могу обвинять Вегас. Трелла, насчитавший ничью 114−114 был с Восточного побережья, и прежде мы не имели с ним проблем. Рефери Кенни Бейлисс также проделал отличную работу.

Если бы Трелла не выставил ничью, мы бы сейчас не говорили о карточке Бёрд. Так что нельзя сваливать всю вину на Бёрд. Трелла также должен быть привлечен к ответственности.