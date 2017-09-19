Промоутер Головкина призвал не сваливать всю вину на судью Бёрд
Управляющий директор К2 Promotions Том Леффлер высказался по поводу судейского скандала в бою Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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По итогам боя, который прошел 16 сентября в
— Я не могу обвинять Вегас. Трелла, насчитавший ничью 114−114 был с Восточного побережья, и прежде мы не имели с ним проблем. Рефери Кенни Бейлисс также проделал отличную работу.
Если бы Трелла не выставил ничью, мы бы сейчас не говорили о карточке Бёрд. Так что нельзя сваливать всю вину на Бёрд. Трелла также должен быть привлечен к ответственности.
Мы можем подать апелляцию, если есть конкретная причина, по которой судья не должен быть выбран. Прежде против Бёрд протестовали в бою Василия Ломаченко. На прошлой неделе я посмотрел общий состав судей и был доволен, хотя тренер GGG Абель Санчес выражал беспокойство по поводу Бёрд. Моретти и Трелла в прошлом уже судили наши поединки, также как и Бёрд, и честно говоря, у нас никогда не было с ними проблем. Поэтому не было причин не допускать к судейству
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