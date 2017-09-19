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19 сентября 2017, 10:53 | Бокс | Sports.kz

Куда сообщить всем недовольным решением судей боя Головкин — Альварес

Майкл Монтеро, обозреватель Boxing Monthly, обратился ко всем любителям бокса с предложением высказать свои претензии по судейству боя между Геннадием Головкиным и Саулом Альваресом непосредственно в Атлетическую Комиссию штата Невада, назначившую на этот поединок судью Аделаиду Берд, сообщает Sports.kz.

Куда сообщить всем недовольным решением судей боя Головкин — Альварес - Фото 1 Увеличить
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Вот что написал журналист, который был возмущен судейским решением о ничьей: «Спасибо всем за поддержку в последние 36 часов, это было потрясающе. Я получил сотни сообщений, и они ценны мне все. Благодарю!

Скоро вы получите от меня еще больше видеоматериалов. А пока — пусть Атлетическая Комиссия штата Невада знает, что вы чувствуете".

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