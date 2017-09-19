К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Вот что написал журналист, который был возмущен судейским решением о ничьей: «Спасибо всем за поддержку в последние 36 часов, это было потрясающе. Я получил сотни сообщений, и они ценны мне все. Благодарю!

Скоро вы получите от меня еще больше видеоматериалов. А пока — пусть Атлетическая Комиссия штата Невада знает, что вы чувствуете".