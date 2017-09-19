Итоги первого дня Азиатских игр в помещении по легкой атлетике

На дорожке и в секторах не было равных сразу трем казахстанским легкоатлетам — Ивану Иванову в толкании ядра, Сергею Григорьеву в прыжках с шестом и Ольге Рыпаковой в прыжках в длину.

В Ашхабате собрались все сильнейшие в толкании ядра, включая чемпиона Азии Али Самари из Ирана, серебряного призера Таджиндерпала Сингха из Индии и целого ряда известных атлетов. Уже в первой своей попытке Иван Иванов показал 19.60 метров. Именно этот результат стал в итоге золотым. «Серебро» в этот день получил Таджиндерпал Сингх, дважды ранее опережавший Иванова в нынешнем сезоне — 19.26 метров. Бронзовая медаль досталась Джун Ильву из Южной Кореи — 19.24.

В прыжках с шестом Сергей Григорьев подтвердил репутацию главного фаворита. Взяв 5.40 метров с первой попытки, Григорьев стал победителем Азиатских игр! Во второй попытке Сергей неудачно приземлился на край ямы для прыжков с шестом. Травмированного Григорьева увезли в больницу с манежа.

Третью золотую медаль добыла Ольга Рыпакова в прыжках в длину, с результатом 6.43 метров. Обладательница лучшего результата сезона в Азии вьетнамка Буи Тхи Тху Тхао стала второй, показав результат 6.36.

Еще одну награду, бронзовую, в беге на 60 метров с барьерами завоевала Анастасия Виноградова. А Михаил Литвин у мужчин и Элина Михина у женщин уверенно пробились в финал на дистанции 400 метров, выиграв свои полуфинальные забеги.

Фото ФЛА РК