Российский боксер Градович проведет бой 16 декабря в Екатеринбурге

«Градович проведет бой 16 декабря в Екатеринбурге. Также планируется участие Магомеда Курбанова (интернациональный чемпион по версии Всемирной боксерской организации), Евгения Чупракова, Павла Маликова и других боксеров», — сказал Титов.

Градович, являющийся бывшим чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации, в последнем поединке 5 мая по очкам победил колумбийца Уго Беррио.

Всего в активе 31-летнего россиянина 23 победы (9 нокаутом), два поражения и одна ничья.