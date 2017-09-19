Редактор The Ring назвал подходящие места для реванша между Головкиным и «Канело»
Известный обозреватель бокса и редактор авторитетного журнала The Ring Дуглас Фишер назвал подходящие места для проведения реванша между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весеказахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО).
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«Я воистину буду бить в барабаны за то, чтобы второй бой Головкина и “Канело” проходил в
Бой Головкина и Альвареса, прошедший утром 17 сентября в
Между тем промоутеры Головкина и Альвареса «объявили» о начале переговоров по реваншу. По их словам, они намерены сесть за стол переговоров уже на этой неделе.
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