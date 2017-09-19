Редактор The Ring назвал подходящие места для реванша между Головкиным и «Канело»

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«Я воистину буду бить в барабаны за то, чтобы второй бой Головкина и “Канело” проходил в Нью-Йорке (если не в Madison Square Garden, то на Yankee Stadium) или AT`T Stadium в Далласе, штат Техас», — написал журналист в своей рубрике на сайте The Ring.

Бой Головкина и Альвареса, прошедший утром 17 сентября в Лас-Вегасе и установивший рекорд посещаемости на T-Mobile Arena, завершился вничью. После поединка оба боксера заявили о готовности провести реванш, который, как ожидается, состоится в мае 2018 года.

Между тем промоутеры Головкина и Альвареса «объявили» о начале переговоров по реваншу. По их словам, они намерены сесть за стол переговоров уже на этой неделе.