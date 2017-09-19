Леффлер назвал возможные места проведения реванша Головкина и Альвареса

— Геннадий хочет драться до мая, но если они утвердят реванш, мы посмотрим, будет ли в этом смысл. Мы не можем ставить карьеру Головкина на паузу, но реванш является приоритетом. GGG хочет реванша, потому что результат боя его не удовлетворил. «Канело» сказал, что не будет боксировать до мая, но нужно посмотреть, захочет ли он проводить рематч.

Нас не смутит, если реванш снова пройдет в Неваде, но мы были бы уже более избирательны в вопросе судей. Система судейства Бёрд не подходит стилю Головкина, и это дает нам аргумент за то, чтобы ее не назначать.

Если будет реванш, то Даллас должен быть на вершине списка. «Мэдисон Сквер Гарден» также делали нам предложение провести у них первый поединок. Но после того, как мы увидели потрясающую атмосферу стадиона «Уэмбли» в бою Кличко — Джошуа, я всегда был сторонником идеи отправиться на AT&T Stadium в Далласе, где мы могли бы продать билеты на 100 тысяч мест.