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19 сентября 2017, 9:53 | Бокс | Sports.kz

Виктория Азаренко: Головкин без сомнений выиграл

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко посетила бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса в Лас-Вегасе, сообщает Sports.kz.

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© Reuters

После поединка спортсменка встретилась с Геннадием и отметила, что не сомневается в его победе.

«Легенда GGG! Так счастлива, что смогла поддержать моего друга в этот важный вечер. Гена выиграл этот бой, без сомнений», — написала в инстаграм Азаренко.

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