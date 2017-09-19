Виктория Азаренко: Головкин без сомнений выиграл
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко посетила бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса в
Лас-Вегасе, сообщает Sports.kz.
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После поединка спортсменка встретилась с Геннадием и отметила, что не сомневается в его победе.
«Легенда GGG! Так счастлива, что смогла поддержать моего друга в этот важный вечер. Гена выиграл этот бой, без сомнений», — написала в инстаграм Азаренко.
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