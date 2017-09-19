Подсчитана статистика точных и чистых ударов Головкина и Альвареса по раундам

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Головкин — Альварес:

1-й раунд: 8:8

2-й раунд: 11:8

3-й раунд: 10:9

4-й раунд: 16:6

5-й раунд: 17:5

6-й раунд: 15:6

7-й раунд: 15:4

8-й раунд: 21:6

9-й раунд: 13:5

10-й раунд: 25:12

11-й раунд: 13:4

12-й раунд: 17:9.

Таким образом, общий счет по успешно проведенным ударам показывает двукратное преимущество казахстанского боксера — 181:82 в пользу Головкина. При этом отмечается, что не были учтены удары, которые пришлись в блок или вскользь.

Сам бой, который прошел утром 17 сентября в Лас-Вегасе и установивший рекорд посещаемости на T-Mobile Arena, завершился вничью, чем вызвал бурю негодования среди экспертов. Наибольший резонанс вызвали оценки Аделаиды Берд, которая выставила 118−110 в пользу «Канело», тогда как второй судья отдал победу Головкину со счетом 115−113, а третий насчитал ничью 114−114.

Между тем, журналист Los Angeles Times Анхель Родригес призвал обратить внимание именно на Треллу, который отдал седьмой раунд «Канело». Это при том, что Моретти и даже Берд засчитали этот раунд в пользу Головкина. А если верить подсчетам Artorias Boxing, то Головкин вчистую выиграл седьмой отрезок.