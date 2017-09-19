Журналист Los Angeles Times призвал обратить внимание на судью боя Головкин — «Канело» с оценками 114−114
Журналист Los Angeles Times Анхель Родригес на фоне шумихи вокруг оценок
женщины-судьи Аделаиды Берд, выставившей 118−110 в пользу мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО) в бою против казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), призвал обратить внимание и на третьего судью.
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Речь идет о Доне Трелле, который также отметился не менее странным вердиктом. Он единственный из трех рефери того поединка, кто выставил ничью 114−114. Его коллега Дэйв Моретти поставил 115−113 в пользу Головкина. В итоге в поединке между Головкиным и «Канело» была зафиксирована ничья.
Наибольшие вопросы у Родригеса вызвали оценки Треллы за седьмой раунд, который он отдал Альваресу. В то же время Моретти и даже Берд засчитали этот раунд в пользу Головкина. Это хорошо видно на фото судейских записок.
«Почему никто не говорит о карточке Дона Треллы, в которой седьмой раунд отдан “Канело”? Это был раунд GGG определенно, а вместо этого стала ничья!» — написал Родригес в твиттере.
Между тем Берд уже отстранили от судейства, а также вызвали в Спортивную комиссию штата Невада (NSAC) для обоснования своих оценок.
В свою очередь, абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд призывал и вовсе уволить Берд. А тренер Головкина Абель Санчес предположил, что она могла прийти на бой с уже подписанной карточкой и предложил отправить ее обратно в школу.
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