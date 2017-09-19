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Речь идет о Доне Трелле, который также отметился не менее странным вердиктом. Он единственный из трех рефери того поединка, кто выставил ничью 114−114. Его коллега Дэйв Моретти поставил 115−113 в пользу Головкина. В итоге в поединке между Головкиным и «Канело» была зафиксирована ничья.

Наибольшие вопросы у Родригеса вызвали оценки Треллы за седьмой раунд, который он отдал Альваресу. В то же время Моретти и даже Берд засчитали этот раунд в пользу Головкина. Это хорошо видно на фото судейских записок.

«Почему никто не говорит о карточке Дона Треллы, в которой седьмой раунд отдан “Канело”? Это был раунд GGG определенно, а вместо этого стала ничья!» — написал Родригес в твиттере.

Между тем Берд уже отстранили от судейства, а также вызвали в Спортивную комиссию штата Невада (NSAC) для обоснования своих оценок.

В свою очередь, абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд призывал и вовсе уволить Берд. А тренер Головкина Абель Санчес предположил, что она могла прийти на бой с уже подписанной карточкой и предложил отправить ее обратно в школу.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Why aren't more people talking about Don Trelles card giving 7th to Canelo? That was GGG round by far and that flips the draw to a GGG split</p>— Angel Rodriguez (@ajrod) <a href="https://twitter.com/ajrod/status/909322026082373632">17 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>