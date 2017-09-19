Американский журналист: Ничья — это ужасно. Головкин не заслужил такое решение
Журналист известных американских порталов о боксе RingTV и iFLTV Доминик Вердин, который еще до боя между чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом выразил сомнение в судейской объективности, поделился с корреспондентом Vesti.kz своим мнением об исходе поединка.
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«Я считаю, что Геннадий Головкин выиграл большее количество раундов. У “Канело” была возможность наносить удары, но по мне — Головкин доминировал, нанес большее количество джебов, диктовал борьбу, и не заслужил такое решение. Я считаю, что ничья — это ужасно. Это очередная тень, брошенная на бокс. Потому что Головкин выиграл восемь или девять раундов», — сказал Вердин.
Напомним, бой между Головкиным и Альваресом состоялся утром 17 сентября в
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