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https://sport.mail.ru/news/boxing/31048856/
19 сентября 2017, 9:08 | Бокс | Vesti.kz

Промоутеры Головкина и Альвареса «объявили» о начале переговоров о реванше

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) Том Леффлер заявил о готовности начать переговоры со своим коллегой Эриком Гомесом из Golden Boy Promotions, представляющим интересы мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО), по поводу организации их реванша.

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© Reuters

«Я еще не говорил с командой «Канело» вне подиума пресс-конференции. Так что мы с Эриком Гомесом сядем и поговорим. Я планирую связаться с ним сегодня и мы посмотрим, в каком направлении они хотят пойти.

Я знаю, что Мигель Котто, который также сотрудничает с Golden Boy, говорил о том, что хотел бы встретиться с победителем боя Головкин — Канело. Геннадий все еще чемпион, имеющий титулы, и все считают его победителем. Так что посмотрим, что они захотят сделать. Естественно, реванш с Альваресом получился бы еще более значимым из-за противоречий в первом поединке, — сказал Леффлер в беседе с Boxingscene.com.

В свою очередь, Гомес в интервью Latimes.com также подтвердил, что переговоры о реванше между «Канело» и Головкиным начнутся на этой неделе: «Бой был настолько хорош, что он, как мы считаем, заслуживает реванша. Мы сядем за стол переговоров с Томом на этой неделе, чтобы обсудить матч-реванш. Все, кто участвовал в битве — считали ли вы, что выиграл “Канело” или Геннадий — видели, что бой был близким и захватывающим. Поэтому он заслуживает реванша».

Напомним, бой Головкина и Альварес прошел утром 17 сентября в Лас-Вегасе и завершился вничью, чем вызвал немало споров в боксерском обществе. Целую бурю эмоций у специалистов и простых фанатов бокса вызвали оценки Аделаиды Берд, отдавшей победу мексиканцу со счетом 188−110, тогда как второй рефери выставил 115−113 в пользу Головкина, а третий — 114−114.

Ожидается, что реванш состоится в мае следующего. При этом Головкин планирует вернуться на ринг в декабре, тогда как «Канело» решил взять перерыв до весны следующего года.

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