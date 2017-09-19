Промоутеры Головкина и Альвареса «объявили» о начале переговоров о реванше
Промоутер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) Том Леффлер заявил о готовности начать переговоры со своим коллегой Эриком Гомесом из Golden Boy Promotions, представляющим интересы мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО), по поводу организации их реванша.
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«Я еще не говорил с командой «Канело» вне подиума
Я знаю, что Мигель Котто, который также сотрудничает с Golden Boy, говорил о том, что хотел бы встретиться с победителем боя Головкин — Канело. Геннадий все еще чемпион, имеющий титулы, и все считают его победителем. Так что посмотрим, что они захотят сделать. Естественно, реванш с Альваресом получился бы еще более значимым
В свою очередь, Гомес в интервью Latimes.com также подтвердил, что переговоры о реванше между «Канело» и Головкиным начнутся на этой неделе: «Бой был настолько хорош, что он, как мы считаем, заслуживает реванша. Мы сядем за стол переговоров с Томом на этой неделе, чтобы обсудить
Напомним, бой Головкина и Альварес прошел утром 17 сентября в
Ожидается, что реванш состоится в мае следующего. При этом Головкин планирует вернуться на ринг в декабре, тогда как «Канело» решил взять перерыв до весны следующего года.
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