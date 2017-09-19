Сондерс вызвал Головкина на объединительный бой

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Сондерс в ночь с 16 на 17 сентября в Лондоне единогласным решением судей победил американца Вилли Монро-младшего, который в апреле 2015 года досрочно проиграл казахстанскому боксеру.

Сам Головкин в ту же ночь, но уже в Лас-Вегасе, не смог победить мексиканца Сауля «Канело» Альвареса, впервые в карьере завершив поединок вничью. Сондерс назвал ограблением результат их поединка.

«Выходные закончились, возвращаюсь к хорошей еде, а на следующей неделе возвращаюсь в зал. Головкин, отличная работа в субботнем бою, чемпион. Ты готов? Потому что я да. Все пояса», — написал Сондерс в своем твиттере.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Weekend is out the way Bk to good food today Bk in camp next week <a href="https://twitter.com/GGGBoxing">@GGGBoxing</a> well done champ for Saturday you ready coz I am AllTheBELTS</p>— billyjoesaunders (@bjsaunders_) <a href="https://twitter.com/bjsaunders_/status/909692429166575616">18 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

По словам промоутера британца Фрэнка Уоррена, его подопечный вернется на ринг в декабре: «Сондерс проведет бой в декабре. Надеемся, нашим соперником будет Головкин».

Ранее сам Сондерс заявил, что хочет побить Головкина сейчас, поскольку опасается, что потом такой шанс ему может уже не предоставиться.

Что касается Головкина, то его возвращение на ринг, по словам промоутера Тома Леффера, ожидается также в декабре. При этом Леффлер отмечал, что Сондерс просит «безумные деньги» за бой с казахстанцем.