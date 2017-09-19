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https://sport.mail.ru/news/boxing/31048731/
19 сентября 2017, 9:04 | Бокс | Vesti.kz

Сондерс вызвал Головкина на объединительный бой

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе британец Били Джо Сондерс (25−0, 12 КО) бросил вызов обладателю титулов WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этом же весе казахстанцу Геннадию Головкину (37−0−1, 33 КО) с предложением провести объединительный бой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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© Reuters

Сондерс в ночь с 16 на 17 сентября в Лондоне единогласным решением судей победил американца Вилли Монро-младшего, который в апреле 2015 года досрочно проиграл казахстанскому боксеру.

Сам Головкин в ту же ночь, но уже в Лас-Вегасе, не смог победить мексиканца Сауля «Канело» Альвареса, впервые в карьере завершив поединок вничью. Сондерс назвал ограблением результат их поединка.

«Выходные закончились, возвращаюсь к хорошей еде, а на следующей неделе возвращаюсь в зал. Головкин, отличная работа в субботнем бою, чемпион. Ты готов? Потому что я да. Все пояса», — написал Сондерс в своем твиттере.

По словам промоутера британца Фрэнка Уоррена, его подопечный вернется на ринг в декабре: «Сондерс проведет бой в декабре. Надеемся, нашим соперником будет Головкин».

Ранее сам Сондерс заявил, что хочет побить Головкина сейчас, поскольку опасается, что потом такой шанс ему может уже не предоставиться.

Что касается Головкина, то его возвращение на ринг, по словам промоутера Тома Леффера, ожидается также в декабре. При этом Леффлер отмечал, что Сондерс просит «безумные деньги» за бой с казахстанцем.
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