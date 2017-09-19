Скандальный исход боя Головкин — Альварес вынудил букмекеров Лас-Вегаса вернуть часть ставок
Скандальный исход поединка между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весеказахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО) вынудил букмекеров
Лас-Вегаса вернуть часть ставок, сделанных на этот бой. Об этом сообщает Allboxing.ru.
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Видимо, что-то случилось...
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Согласно сообщениям очевидцев, сразу после объявления судейского вердикта в офисы букмекеров выстроились очереди игроков, требовавших возврата ставок. В этой ситуации многие букмекеры приняли решение о возврате ставок, сделанных на победителя боя. Ставки, сделанные на определенный исход поединка, не возвращались, поскольку среди возможных вариантов была ничья.
Как сообщает ESPN, общая сумма ставок на данный бой в букмекерских конторах
Напомним, бой между Головкиным и Альваресом состоялся утром 17 сентября в
При этом Берд уже отстранили от судейства, а также вызвали в Спортивную комиссию штата Невада (NSAC) для обоснования своих оценок.
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