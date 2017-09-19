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19 сентября 2017, 9:01 | Бокс | Vesti.kz

Скандальный исход боя Головкин — Альварес вынудил букмекеров Лас-Вегаса вернуть часть ставок

Скандальный исход поединка между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весеказахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО) вынудил букмекеров Лас-Вегаса вернуть часть ставок, сделанных на этот бой. Об этом сообщает Allboxing.ru.

Скандальный исход боя Головкин — Альварес вынудил букмекеров Лас-Вегаса вернуть часть ставок - Фото 1 Увеличить
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Согласно сообщениям очевидцев, сразу после объявления судейского вердикта в офисы букмекеров выстроились очереди игроков, требовавших возврата ставок. В этой ситуации многие букмекеры приняли решение о возврате ставок, сделанных на победителя боя. Ставки, сделанные на определенный исход поединка, не возвращались, поскольку среди возможных вариантов была ничья.

Как сообщает ESPN, общая сумма ставок на данный бой в букмекерских конторах Лас-Вегаса составила около 20−30 миллионов долларов. Самая крупная из известных ставок — 500 тысяч долларов — была сделана на Головкина «известным завсегдатаем казино MGM». Эта ставка также была возвращена игроку, однако возврат был произведен не наличными, а фишками казино.

Напомним, бой между Головкиным и Альваресом состоялся утром 17 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. По итогам 12 раундов была зафиксирована ничья. Наибольший резонанс вызвали оценки Аделайды Берд, которая выставила 118−110 в пользу мексиканца, тогда второй судья отдал победу Головкину со счетом 115−113, а третий насчитал ничью 114−114.

При этом Берд уже отстранили от судейства, а также вызвали в Спортивную комиссию штата Невада (NSAC) для обоснования своих оценок.

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