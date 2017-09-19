Российский комментатор: Головкин не выиграл у «Канело», я согласен с судьями. Хотя в подсчете очков одна судья явно перебрала
Известный российский специалист и комментатор в мире бокса Владимир Гендлин высказал своем мнение о прошедшем поединке о поединке между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Их поединок прошел утром 17 сентября в
«Бой был великолепный, это классика бокса, давно мы подобного не видели. Это был настоящий, очень интересный бокс, техничный и напряженный во всех отношениях. Мне кажется, что Головкин бой не выиграл, как и Альварес, так что я согласен с судьями. Хотя, может быть, в подсчете очков одна судья явно перебрала.
Головкина подвело однообразие, его манера была предсказуема, а Альварес в некоторых эпизодах выглядел очень хорошо, даже блестяще. Он действовал на контратаках, в ответ, использовал многие защитные движения, которые неопытный глаз не успевает заметить, например, у Альвареса были великолепные «сайд-степы», когда Головкин мазал справа.
Похожей позиции придерживается чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко. Украинец раскритиковал Головкина за то, что тот работал весь бой в однообразной манере.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter