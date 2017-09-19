Российский комментатор: Головкин не выиграл у «Канело», я согласен с судьями. Хотя в подсчете очков одна судья явно перебрала

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Их поединок прошел утром 17 сентября в Лас-Вегасе и завершился вничью. Одна из судей отдала победу Альваресу со счетом 118−110, что вызвало споры в мире бокса, тогда второй рефери насчитал 115−113 в поьзу Головкина, а третий выставил ничью 114−114.

«Бой был великолепный, это классика бокса, давно мы подобного не видели. Это был настоящий, очень интересный бокс, техничный и напряженный во всех отношениях. Мне кажется, что Головкин бой не выиграл, как и Альварес, так что я согласен с судьями. Хотя, может быть, в подсчете очков одна судья явно перебрала.

Головкина подвело однообразие, его манера была предсказуема, а Альварес в некоторых эпизодах выглядел очень хорошо, даже блестяще. Он действовал на контратаках, в ответ, использовал многие защитные движения, которые неопытный глаз не успевает заметить, например, у Альвареса были великолепные «сайд-степы», когда Головкин мазал справа. Во-вторых, у меня есть ощущение, что ударов у Головкина было больше, а попаданий меньше, — цитирует Гендлина Tofight.ru.

Похожей позиции придерживается чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко. Украинец раскритиковал Головкина за то, что тот работал весь бой в однообразной манере.