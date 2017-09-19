Тренер Головкина: Рассчитывал, что Альварес устанет, но он бегал даже больше, чем я ожидал

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По его словам, для него не стало сюрпризом, что «Канело» избрал роль второго номера в прошедшем поединке. В то же время, Санчеса удивили общие объемы «бега» мексиканца.

«Канело» бегал даже больше, чем я ожидал. Но, как я и говорил перед боем, первые три-четыре раунда будут сложными для обоих парней, после чего мы его вскроем. Так и получилось. Потому он и бегал.

Я говорил, что мы выиграем в три-четыре очка, или нокаутируем его за восемь раундов. Я говорил это всем вам. Я рассчитывал, что он устанет и станет бегать, и мы выиграем в четыре очка. Думаю, так мы и сделали, — цитирует Санчеса BoxingScene.com.