Тренер Головкина: Рассчитывал, что Альварес устанет, но он бегал даже больше, чем я ожидал
Тренер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадий Головкина (37−0−1, 33 КО) Абель Санчес признался, что не ожидал такой выносливости от мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО).
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По его словам, для него не стало сюрпризом, что «Канело» избрал роль второго номера в прошедшем поединке. В то же время, Санчеса удивили общие объемы «бега» мексиканца.
«Канело» бегал даже больше, чем я ожидал. Но, как я и говорил перед боем, первые
Я говорил, что мы выиграем в
Напомним, утром 17 сентября в
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