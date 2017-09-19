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19 сентября 2017, 8:57 | Бокс | Vesti.kz

Тренер Головкина: Рассчитывал, что Альварес устанет, но он бегал даже больше, чем я ожидал

Тренер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадий Головкина (37−0−1, 33 КО) Абель Санчес признался, что не ожидал такой выносливости от мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО).

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По его словам, для него не стало сюрпризом, что «Канело» избрал роль второго номера в прошедшем поединке. В то же время, Санчеса удивили общие объемы «бега» мексиканца.

«Канело» бегал даже больше, чем я ожидал. Но, как я и говорил перед боем, первые три-четыре раунда будут сложными для обоих парней, после чего мы его вскроем. Так и получилось. Потому он и бегал.

Я говорил, что мы выиграем в три-четыре очка, или нокаутируем его за восемь раундов. Я говорил это всем вам. Я рассчитывал, что он устанет и станет бегать, и мы выиграем в четыре очка. Думаю, так мы и сделали, — цитирует Санчеса BoxingScene.com.

Напомним, утром 17 сентября в Лас-Вегасе Головкин и Альварес не смогли определить победителя, отбоксировав вничью.

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