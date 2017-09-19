Ломаченко раскритиковал Головкина за однообразную работу в бою с «Канело»

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По словам Ломаченко, Головкин работал в ринге в однообразной манере.

«Головкин весь бой ходил с одной комбинацией — сдвоенный джеб, боковой, апперкот. Все, больше ничего не делал. И вот это весь бой так ходил. Весь бой делал это», — рассказал Ломаченко для YouTube-канала Lomachenko Fights.

Бой между Головкиным и Альваресом прошел утром 17 сентября в Лас-Вегасе и завершился вничью. Счет судейских записок: 118−110 в пользу мексиканца, 115−113 — казахстанцу и 114−114.

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