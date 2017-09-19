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https://sport.mail.ru/news/boxing/31048328/
19 сентября 2017, 8:53 | Бокс | Vesti.kz

Ломаченко раскритиковал Головкина за однообразную работу в бою с «Канело»

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко раскритиковал тактику чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадий Головкина (37−0−1, 33 КО) в бою с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО).

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий <span class=error>Ломаченко</span> раскритиковал тактику чемпиона WBA (Super) IBO WBC и IBF в среднем весе <span class=error>казахстанца</span> Геннадий <span class=error>Головкина</span> (37−0−1 33 КО) в бою с мексиканцем <span class=error>Саулем</span> <span class=error>Канело</span> Альваресом (49−1−2 34 КО). Увеличить
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По словам Ломаченко, Головкин работал в ринге в однообразной манере.

«Головкин весь бой ходил с одной комбинацией — сдвоенный джеб, боковой, апперкот. Все, больше ничего не делал. И вот это весь бой так ходил. Весь бой делал это», — рассказал Ломаченко для YouTube-канала Lomachenko Fights.

Бой между Головкиным и Альваресом прошел утром 17 сентября в Лас-Вегасе и завершился вничью. Счет судейских записок: 118−110 в пользу мексиканца, 115−113 — казахстанцу и 114−114.

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