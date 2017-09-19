Ломаченко раскритиковал Головкина за однообразную работу в бою с «Канело»
Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко раскритиковал тактику чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадий Головкина (37−0−1, 33 КО) в бою с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО).
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По словам Ломаченко, Головкин работал в ринге в однообразной манере.
«Головкин весь бой ходил с одной комбинацией — сдвоенный джеб, боковой, апперкот. Все, больше ничего не делал. И вот это весь бой так ходил. Весь бой делал это», — рассказал Ломаченко для
Бой между Головкиным и Альваресом прошел утром 17 сентября в
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