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19 сентября 2017, 0:03 | Бокс | Чемпионат.com

Официально: Уайлдер и Ортис проведут бой 4 ноября

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер (38−0, 37 КО), и один из сильнейших представителей дивизиона, официальный претендент на титул WBA Super Луис Ортис (27−0, 23 КО), проведут бой 4 ноября в Бруклине на арене Barclays Center, сообщает BoxingScene.

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В среду состоится первая пресс-конференция посвящённая поединку. В андеркарде этого боя свои встречи проведут экс-чемпион мира Дэниел Джейкобс, и претендент на титул чемпиона мира в первом полусреднем весе Сергей Липинец.

Деонтей Уайлдер предыдущий поединок провёл в феврале этого года, нокаутировав Джеральда Вашингтона. Для американца это уже будет седьмая защита титула. Что касается Ортиса, то он в последний раз появлялся в ринге в декабре минувшего года, досрочно победив Тони Аллена.
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