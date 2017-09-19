Официально: Уайлдер и Ортис проведут бой 4 ноября

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В среду состоится первая пресс-конференция посвящённая поединку. В андеркарде этого боя свои встречи проведут экс-чемпион мира Дэниел Джейкобс, и претендент на титул чемпиона мира в первом полусреднем весе Сергей Липинец.

Деонтей Уайлдер предыдущий поединок провёл в феврале этого года, нокаутировав Джеральда Вашингтона. Для американца это уже будет седьмая защита титула. Что касается Ортиса, то он в последний раз появлялся в ринге в декабре минувшего года, досрочно победив Тони Аллена.