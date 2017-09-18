Ничья в пользу промоутера. Колонка Хрюнова

Геннадий Головкин провел против Сауля Альвареса не лучший свой бой. При этом, конечно, он не заслужил той несправедливости, которую допустила по отношению к нему судья, моя хорошая знакомая Аделаида Берд. Думаю, сказалось то, что она до этого судила восемь боев Канело и постепенно превратилась в его фаната. Такое в боксе бывает. Девушки любят брюнетов, блондинов, а ей, наверное, нравятся рыжие. Это единственное оправдание тому счету, который она поставила в этом бою.

Запаса силы Головкина хватило на то, чтобы он не проиграл этот бой. Но вот скорость уже явно была на стороне его соперника. Альварес в какой-то момент, пройдя свой собственный испуг, понял, что может безопасно делать те технические вещи, которые они с тренером подготовили для этого боя. Необычным для Геннадия было и то, что Канело работал вторым номером, тянул его на себя и был в этом результативен.

Одни и те же ошибки стали появляться у Гены. И эти ошибки, к тому же, легко читались — думаю, тренер Альвареса сделал домашние заготовки по каждой из них. У Геннадия появилась осторожность — это то, что происходит с бойцом, который в своей жизни провел большое количество боев. Я по-прежнему сторонник теории, что у каждого боксера есть свое определенное количество поединков, которое ему отведено. Дальше уже это сказывается на всем, в том числе на рефлексах.

Суббота. Лас-Вегас. Геннадий ГОЛОВКИН. AFP 2017

К примеру, Головкин в этом бою не вовремя разрывал дистанцию — настолько, что это читалось Альваресом. Он осторожничал, когда уже начинал бить, потому что не видел цели. Боксер видит цель, непрерывно на нее смотря. А Головкин поднимал глаза одновременно с началом удара, — этого мгновения уже стало не хватать. Очень часто Гена не попадал своими коронными ударами, в том числе сильнейшими — правыми боковыми.

Было много неточных ударов. При этом он все время подходил к сопернику на прямых ногах, что не характерно для него. Возле Альвареса он оказывался на такой дистанции, что уже не мог разогнать свою правую руку, биомеханики не хватало — никак не мог включиться корпус. Мы получаем Головкина, который не так результативен, как всегда, и Канело, который сумел все прочитать и реализовать. Однако сам по себе бой получился выдающимся, думаю, он оправдал все ожидания, которые были до его начала.

Ничья — это исход, максимально благоприятный для всех участников. Если вы болеете за Альвареса, то захотите посмотреть на его победу в следующем бою. А вы фанат Головкина, то ждете, когда Геннадий расправится с мексиканцем. Как бы то ни было, Головкин — спортсмен такого масштаба, что уже сегодня его можно назвать идолом, таким, как Майк Тайсон в Америке. При этом он не втянут ни в какой треш-токинг — это просто невозможно! И, конечно, блестящая работа менеджмента. Можно подумать о том, что Головкин заслуживает домашний бой. Я бы дал ему возможность воспрять.

Сауль АЛЬВАРЕС. AFP 2017

Альварес, проведя такой сложный бой, заслужил хороший отдых — больше, чем полгода. А Головкин, с учетом своей активности, может в этом году провести еще один поединок — в декабре с Билли Джо Сондерсом, чтобы объединить все пояса. У него подписан контракт на этот бой. Или есть еще один вариант — встретиться с Мигелем Котто. Бой с ним — большая веха для Головкина, которая расширит его аудиторию в Америке. А если случится так, что Геннадий пройдет это все вместе, тогда, наверное, вновь всплывет Альварес, который к тому моменту отдохнет и увеличит свою массу.

Канело же еще очень мало лет. Если приключения с Головкиным все же не случится, а Котто он уже побеждал, то, возможно, он пойдет по следу Геннадия, подъедая все, что осталось. Вполне может быть бой с Сондерсом, например, он будет логичным. Но такое — не раньше, чем следующей весной.

У Альвареса нет престижных титулов, но есть любовь мексиканского народа. И она подкреплена тем, что он в воскресенье укрепил состоятельность другого мексиканского идола — Оскара Де Ла Хойи как промоутера. Представляете, как себя чувствует Де Ла Хойя, которого сейчас каждый, подходя, хлопает по плечу: «Ну и крут же ты, Оскар! Ничья — в таком бою!» Я еще не видел никогда его удовлетворенным, как после этого поединка. На сегодня это его самая большая победа, с которой я бы и хотел его поздравить.

Владимир ХРЮНОВ, известный российский промоутер​.