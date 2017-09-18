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https://sport.mail.ru/news/boxing/31043689/
18 сентября 2017, 16:22 | Бокс | Sports.kz

Бернард Хопкинс: В реванше Альваресу будет легче одолеть Головкина

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Бернард Хопкинс считает, что Сауль Альварес сделал достаточно для победы в бою с чемпионом мира IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе Геннадием Головкиным, встреча которых завершилась ничьей. По мнению американца, в реванше Альваресу будет легче победить казахстанского боксёра.

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© Reuters

«Альварес очень хорошо справился в этом бою. И когда это (встреча Альвареса с Головкиным) произойдёт снова, то это будет намного проще для него. Но это уже другая история», — цитирует Хопкинса BoxingScene.

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