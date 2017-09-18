Бернард Хопкинс: В реванше Альваресу будет легче одолеть Головкина

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«Альварес очень хорошо справился в этом бою. И когда это (встреча Альвареса с Головкиным) произойдёт снова, то это будет намного проще для него. Но это уже другая история», — цитирует Хопкинса BoxingScene.