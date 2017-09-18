Махметов: Ни один спортсмен в Казахстане, гипотетически, 40 миллионов за бой не зарабатывал. Порадуемся за Головкина

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По словам Махметова, Головкин, даже несмотря на ничейный результат поединка с мексиканцем, все равно остается победителем.

— Стороны остались при своих, а интерес еще сильнее вырос. Люди не поняли, кто выиграл. Да, все видели, кто выиграл неофициально, но официально… Завтра эмоции забудутся, а результат останется. На мой взгляд, матч реванш принесет еще больше денег всем заинтересованным сторонам. И это нормально. До сегодняшнего дня ни один спортсмен в Казахстане, гипотетически, 40 миллионов за бой или за какое-то выступление не зарабатывал. Надо порадоваться за Геннадия, что к нему наконец пришел такой гонорар, — рассказал Махметов на брифинге в СЦК.

— Айдар, Вы озвучили возможный общий гонорар Геннадия. Как Вы считаете, на сколько он вырастет в повторном бою?

— Вопрос гонорар это больше инсинуации. Разные суммы были озвучены. То 15 миллионов называли как фиксированные гонорары. Перед боем уже три и пять миллионов. То есть суммы разные. Только налоговые органы штата Невада знают, кто и сколько получит. Процент от платных трансляций распределились 60 на 40 или 70 на 30, в пользу Альвареса, и это оправдано. Головкин продает арены, а Альварес — трансляции.

Выходцы из бывшего Советского Союза не хотят платить за трансляции — мы хотим посмотреть все бесплатно. Еще и возмущаемся, когда что-то не так. Но отрадно осознавать, что Головкин получил достойный гонорар. Супергонорар. Надеюсь, что в реванше получит еще больше. При этом, нужно не забывать, что пункт о реванше стоит в контракте у Альвареса. У Головкина, насколько мне известно, нет пункта, предусматривающего обязательный реванш. Но как я понимаю, Альварес не против, ведь через этот бой он приобрел больше уверенности в себе. Он на подъеме. И отказываться не будет. Он озвучил сроки — не раньше мая следующего года. Понятно, что время будет играть против Головкина. Геннадию уже 35, будет — 36. Нужно подумать насчет распределения сил.

Есть такой термин «постареть в бою». У Александра Беленького такое часто встречается. Надеюсь, Геннадия коснется это в меньшей степени. Наблюдая, какой образ жизни он ведет, можно надеется, что в ближайшее время такой негативной тенденции мы не увидим. Хочется надеятся, что к матчу-реваншу он подойдет во всеоружия. На 90 процентов этот поединок состоится.

— Вы специалист в PR-индустрии. Оцените «состязание» боксеров в мероприятиях, окружавших поединок до и после.

— Не соглашусь с некоторыми моментами. Возможно, Головкину и Альваресу как раз и не хватает скандальных выходок. Однако многие рассматривают это как недостойное мужское поведение. Мейвезер — МакГрегор — это ярчайший контрпример. Но это профессиональный спорт. Это шоу с элементами спорта. Максимальная цель — заработать как можно больше. Если хочешь реализовать себя, есть любительский спорт, где никто не обращает внимание, что ты говоришь.

Я знаю установки Геннадия, его жизненные принципы. Он себе этого делать не позволяет. Но если бы он применял эти «штучки», был бы более агрессивен, более вызывающе себя вел, то его гонорары давно были бы выше. «Канело» себе этого не позволял, потому что понимал, с кем сойдется в ринге. Лишнего себе не позволял. Оба вели себя по-джентельменски. Не вижу, в чем картина может измениться перед ответным боем.

— Вы заметили, что Головкин мало бил по корпусу, но Альварес, наоборот, больше обрабатывал туловище казахстанца.

— Альварес этим компонентом сильно впечатлил. Не удивил, а впечатлил. Он и в предыдущих боях это делал, но насколько это было можно сделать в бою с Головкиным… Ведь когда бьешь по корпусу, открываешь голову. Но он хорошо эти удары «прятал» и пару раз хорошо попал. Может быть, не плотно, но визуально, это смотрелось хорошо. В отличие от Геннадия, который по корпусу сильно так и не попал.

Все уходило в защиту. Это говорит о том, что Альварес готовился к этому бою, много боев Головкина просмотрел. Специально держал руку правую у корпуса, иногда, пренебрегая защитой головы. Он знает, как сильно бьет Головкин. Мэттью Макклин, наверное, лучше всех знает. По сломанному ребру. Альварес свою установку в этом компоненте на 100 процентов выполнил. У Геннадия почему не получалось? Я думаю, что Альварес не дал. Если бы он на скачке добавлял левый длинный боковой вдогонку, то, может быть, что-то бы и получилось бы.

Напомним, титульный поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом завершился вничью. Боксеры не против провести повторный поединок, а промоутер казахстанца Том Леффлер призвал команду соперника не тянуть в этом вопросе.

Озвучены сроки возвращения Головкина на ринг, а также его потенциальные соперники — одним из вариантов следующего боя является британец Билли Джо Сондерс, владеющий поясом Всемирной боксерской организации (WBO).