Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/31043029/
18 сентября 2017, 15:41 | Бокс | Sports.kz

Как «Канело» чуть не разбил камеру перед боем с Головкиным

Мексиканский боксер Сауль Альварес (49−1−2, 34 КО) провел бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Как Канело чуть не разбил камеру перед боем с Головкиным - Фото 1 Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

Перед стартовым гонгом, во время представления боксеров, «Канело» прогуливался по рингу, а затем внезапно сильно облокотился на канаты — оператор с трудом удержал камеру, которая на них опиралась. После этого камерамэн решил сменить позицию и отойти подальше от непредсказуемого мексиканца.

Напомним, бой в Лас-Вегасе завершился ничьей.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Де Ла Хойя вступился за скандальную судью боя Головкин — Альварес

Де Ла Хойя вступился за скандальную судью боя Головкин — Альварес

Как пишет Metro, глава Golden Boy Promotion Оскар Де Ла Хойя вступился за судью Аделаиду Берд, чье непонятное решение по поводу боя между Геннадием Головкиным и Саулом Альваресом всколыхнуло весь боксерский мир, сообщает Sports.kz.
Все новости
17 сентября

«Я - фанат u201eКанелоu201c, но победил GGG». Болельщики - о бое Головкин - Альварес

Назарбаев прокомментировал бой Головкин - Альварес

«u201eКанелоu201c вмиг превратился из героя в злодея». Обзор зарубежных СМИ о бое Головкин - Альварес