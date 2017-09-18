Как «Канело» чуть не разбил камеру перед боем с Головкиным
Мексиканский боксер Сауль Альварес (49−1−2, 34 КО) провел бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
© Reuters
Перед стартовым гонгом, во время представления боксеров, «Канело» прогуливался по рингу, а затем внезапно сильно облокотился на канаты — оператор с трудом удержал камеру, которая на них опиралась. После этого камерамэн решил сменить позицию и отойти подальше от непредсказуемого мексиканца.
Напомним, бой в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter