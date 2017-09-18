Как «Канело» чуть не разбил камеру перед боем с Головкиным

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Перед стартовым гонгом, во время представления боксеров, «Канело» прогуливался по рингу, а затем внезапно сильно облокотился на канаты — оператор с трудом удержал камеру, которая на них опиралась. После этого камерамэн решил сменить позицию и отойти подальше от непредсказуемого мексиканца.



Напомним, бой в Лас-Вегасе завершился ничьей.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Best part of <a href="https://twitter.com/hashtag/GGG?src=hash">#GGG</a> and <a href="https://twitter.com/hashtag/Canelo?src=hash">#Canelo</a> PPV! ??? <a href="https://twitter.com/hashtag/CameraMan?src=hash">#CameraMan</a> <a href="https://t.co/d3zvaJYHS8">pic.twitter.com/d3zvaJYHS8</a></p>— Emilio Garcia (@Texans1fan) <a href="https://twitter.com/Texans1fan/status/909465295743520768">17 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>