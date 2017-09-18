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18 сентября 2017, 15:39 | Бокс | Sports.kz

СМИ оценили Головкина и Альвареса по критериям и сравнили с предматчевыми прогнозами

Сайт Boxingscene.com оценил действия Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО) в их поединке, сообщает Sports.kz.

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© Reuters

По мнению журналистов издания, «Канело» выступил немного лучше, чем от него ждали.

Скорость. Перед боем: Альварес — 4, Головкин — 4. После боя: Альварес — 4+, Головкин — 4.
Сила. Перед боем: Альварес — 5, Головкин — 5. После боя: аналогично.
Защита. Перед боем: Альварес — 4, Головкин — 4. После боя: Альварес — 4+, Головкин — 4.
Уклонения. Перед боем: Альварес — 5, Головкин — 5. После боя: аналогично.

Напомним, бой в Лас-Вегасе завершился ничьей.

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