СМИ оценили Головкина и Альвареса по критериям и сравнили с предматчевыми прогнозами
Сайт Boxingscene.com оценил действия Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО) в их поединке, сообщает Sports.kz.
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По мнению журналистов издания, «Канело» выступил немного лучше, чем от него ждали.
Скорость. Перед боем: Альварес — 4, Головкин — 4. После боя: Альварес — 4+, Головкин — 4.
Сила. Перед боем: Альварес — 5, Головкин — 5. После боя: аналогично.
Защита. Перед боем: Альварес — 4, Головкин — 4. После боя: Альварес — 4+, Головкин — 4.
Уклонения. Перед боем: Альварес — 5, Головкин — 5. После боя: аналогично.
Напомним, бой в
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