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18 сентября 2017, 15:07 | Бокс | Чемпионат.com

Виктор Постол ожидает боя с небитым американцем

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Виктор Постол рассказал, что следующим его соперником, вероятнее всего, станет не знающий поражений американец.

16 сентября Постол одержал победу по очкам над боксёром из Узбекистана Джамшидбеком Наджмитдиновым.

«В рейтинге WBC я третий. Соперником станет американец, левша. Поэтому и сегодня выбрали левшу. 1 октября в Баку конференция WBС, и там станет известна дата», — цитирует Постола iSport.

На данный момент на вершине рейтинга WBC в категории 140 фунтов есть лишь один небитый американец — Риджис Прогрейс (20−0−0, 17 КО).
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