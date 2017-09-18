Виктор Постол ожидает боя с небитым американцем

16 сентября Постол одержал победу по очкам над боксёром из Узбекистана Джамшидбеком Наджмитдиновым.



«В рейтинге WBC я третий. Соперником станет американец, левша. Поэтому и сегодня выбрали левшу. 1 октября в Баку конференция WBС, и там станет известна дата», — цитирует Постола iSport.



На данный момент на вершине рейтинга WBC в категории 140 фунтов есть лишь один небитый американец — Риджис Прогрейс (20−0−0, 17 КО).