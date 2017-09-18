«Многие люди не понимают этих 118−110, как и я. Вот в чем суть. Но я должен сказать, что Берд — компетентная судья, много лет обслуживавшая множество боев за титулы чемпионов Мира.



Но это 118−110, да, и я понимаю 115−113, 114−114, но лично по моим записям по раундам — 7−5 в пользу Канело. И люди могут спорить, это происходило бы в любом случае, потому что это был такой хороший бой, — вероятно, один из лучших, которые мы видели в последние годы. Эти ребята действительно сражались!



Геннадий — потрясающий чемпион, и Канело — потрясающий чемпион, и у каждого есть свое мнение, и именно потому, что состоялась такая большая битва. И я переживаю за Берд из-за того, что она дала нам так много: 118−110 — это довольно большой разрыв», поделился промоутер Саула Альвареса.