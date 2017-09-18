Стангрит потроллил судью за счет 118−110 в пользу «Канело» в бою с Головкиным
Судья Аделаида Берд, ставшая «героем» прошедшего поединка между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом, еще долго будет объектом шуток и ненавистных постов в Сети. Ее довольно странное решение отдать «Канело» 10 раундов не оставило равнодушным известного комментатора и основателя проекта FightSpace Григория Стангрита, и свое мнение обозначил путем троллинга.
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Видимо, что-то случилось...
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Прошедший бой завершился вничью. Один судья, Дон Трелла, поставил 114−114, Дэйв Моретти зафиксировал победу Головкина — 115−113. Удивила всех Берд, поставив 118−110 в пользу «Канело». Ее вердикт вызвал много споров и шуточных замечаний.
Стангрит на эту тему пошутил в своем твиттере.
Ранее судью потроллил Мэнни Пакьяо. «Они прислали этих судей из Австралии? #CaneloGGG» — написал Пакьяо сразу после объявления результата боя, намекнув на свой последний бой против австралийца Джеффа Хорна, где победу отдали его сопернику, дравшемуся в родном городе.
Ирландский боксер Майкл Конлан также не сдержал негодование, связав данное решение со своим олимпийским «ограблением». «118−110 — какого черта? Это полное дерьмо! AIBA, это ваша работа?».
Добавим, что Спортивной комиссия штата Невада (NSAC) отстранила Аделаиду Берд от работы.
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