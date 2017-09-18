Стангрит потроллил судью за счет 118−110 в пользу «Канело» в бою с Головкиным

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Прошедший бой завершился вничью. Один судья, Дон Трелла, поставил 114−114, Дэйв Моретти зафиксировал победу Головкина — 115−113. Удивила всех Берд, поставив 118−110 в пользу «Канело». Ее вердикт вызвал много споров и шуточных замечаний.

Стангрит на эту тему пошутил в своем твиттере.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Скажите, как у вас получилось 118-110? <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81?src=hash">#бокс</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/CaneloGolovkin?src=hash">#CaneloGolovkin</a> <a href="https://t.co/8h1edPEeF7">pic.twitter.com/8h1edPEeF7</a></p>— Григорий Стангрит (@GPStangrit) <a href="https://twitter.com/GPStangrit/status/909493813240061952">17 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ранее судью потроллил Мэнни Пакьяо. «Они прислали этих судей из Австралии? #CaneloGGG» — написал Пакьяо сразу после объявления результата боя, намекнув на свой последний бой против австралийца Джеффа Хорна, где победу отдали его сопернику, дравшемуся в родном городе.

Ирландский боксер Майкл Конлан также не сдержал негодование, связав данное решение со своим олимпийским «ограблением». «118−110 — какого черта? Это полное дерьмо! AIBA, это ваша работа?».

Добавим, что Спортивной комиссия штата Невада (NSAC) отстранила Аделаиду Берд от работы.