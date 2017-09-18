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18 сентября 2017, 14:31 | Бокс | Чемпионат.com

Альварес не будет торопиться проводить матч-реванш с Головкиным

Мексиканский боксёр Сауль Альварес дал понять, что болельщикам, возможно, придётся подождать до следующего сентября, чтобы увидеть его матч-реванш с чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадием Головкиным.

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«Послушайте, сейчас я хочу отдохнуть. Независимо от того, чего хотят болельщики, независимо от того, чего просят люди, мы сделаем это. Вы знаете, что это мой стиль. Но прямо сейчас кто знает, когда это произойдёт? Быть может, в мае, а может, в сентябре. Но одно можно сказать точно — это моя эра», — цитирует Альвареса BoxingScene.
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