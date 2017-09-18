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https://sport.mail.ru/news/boxing/31040706/
18 сентября 2017, 13:10 | Бокс | Sports.kz

Бой Головкина в декабре назвали маловероятным

Вице-президент Федерации профессионального бокса РК поделился со Sports.kz мнением о том, сможет ли восстановиться Геннадий Головкин к декабрю, чтобы провести поединок обозначенный его промоутером Томом Леффлером.

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© Reuters

— Я не думаю, что в декабре они проведут этот матч-реванш. Он состоится намного позже, и это все идет от коммерческой составляющей.

Промоутерам нужно будет собрать огромный зрительский интерес к поединку, и поэтому спешить они не будут. Поэтому бой между этими боксерами состоится не раньше, чем через полгода, — а возможно, и еще позже, — сказал Демьяненко.

Напомним, в качестве соперника GGG на этот бой рассматриваются мексиканец Сауль Альварес, британец Билли Джо Сондерс и пуэрториканец Мигель Котто.

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