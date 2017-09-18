Бой Головкина в декабре назвали маловероятным
Вице-президент Федерации профессионального бокса РК поделился со Sports.kz мнением о том, сможет ли восстановиться Геннадий Головкин к декабрю, чтобы провести поединок обозначенный его промоутером Томом Леффлером.
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— Я не думаю, что в декабре они проведут этот
Промоутерам нужно будет собрать огромный зрительский интерес к поединку, и поэтому спешить они не будут. Поэтому бой между этими боксерами состоится не раньше, чем через полгода, — а возможно, и еще позже, — сказал Демьяненко.
Напомним, в качестве соперника GGG на этот бой рассматриваются мексиканец Сауль Альварес, британец Билли Джо Сондерс и пуэрториканец Мигель Котто.
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