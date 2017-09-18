Бой Головкина в декабре назвали маловероятным

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— Я не думаю, что в декабре они проведут этот матч-реванш. Он состоится намного позже, и это все идет от коммерческой составляющей.

Промоутерам нужно будет собрать огромный зрительский интерес к поединку, и поэтому спешить они не будут. Поэтому бой между этими боксерами состоится не раньше, чем через полгода, — а возможно, и еще позже, — сказал Демьяненко.



Напомним, в качестве соперника GGG на этот бой рассматриваются мексиканец Сауль Альварес, британец Билли Джо Сондерс и пуэрториканец Мигель Котто.