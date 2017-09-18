Непобежденный российский боксер: Ну, может из-за того, что я болел за Альвареса, я считаю, что он и выиграл у Головкина
Чемпион мира по версиям WBС (Азия), WBС (Евразия), WBA (Asia), WBO (Европа) в полусреднем весе россиянин Андрей Сироткин (13−0, 3 КО) поделился с порталом MMAboxing.ru своими мнением о поединке между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
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Видимо, что-то случилось...
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«Да, конечно бой я смотрел с огромным интересом. Все было на высшем уровне. В принципе, как и ожидалось: два равных соперника, равный и интересный поединок. По результату… Ну, может
Ранее российский боксер признался, что будет болеть за Альвареса, но отметил, что не имеет ничего против Головкина.
Бой Головкина и Альвареса, прошедший утром 17 сентября в
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