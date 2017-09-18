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https://sport.mail.ru/news/boxing/31040490/
18 сентября 2017, 13:01 | Бокс | Vesti.kz

Непобежденный российский боксер: Ну, может из-за того, что я болел за Альвареса, я считаю, что он и выиграл у Головкина

Чемпион мира по версиям WBС (Азия), WBС (Евразия), WBA (Asia), WBO (Европа) в полусреднем весе россиянин Андрей Сироткин (13−0, 3 КО) поделился с порталом MMAboxing.ru своими мнением о поединке между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.

Непобежденный российский боксер: Ну может из-за того что я болел за Альвареса я считаю что он и выиграл у Головкина - Фото 1 Увеличить
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© Reuters

«Да, конечно бой я смотрел с огромным интересом. Все было на высшем уровне. В принципе, как и ожидалось: два равных соперника, равный и интересный поединок. По результату… Ну, может из-за того, что я болел за Альвареса, я считаю, что он и выиграл. Но не могу сказать, что сильно расстроен по этому поводу, ведь реванш у них в любом случае будет. Это был интересный бой, на такие встречи приятно смотреть», — сказал Сироткин.

Ранее российский боксер признался, что будет болеть за Альвареса, но отметил, что не имеет ничего против Головкина.

Бой Головкина и Альвареса, прошедший утром 17 сентября в Лас-Вегасе, завершился вничью. После поединка оба боксера заявили о готовности провести реванш, который, как ожидается, состоится в мае следующего года.

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