Непобежденный российский боксер: Ну, может из-за того, что я болел за Альвареса, я считаю, что он и выиграл у Головкина

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«Да, конечно бой я смотрел с огромным интересом. Все было на высшем уровне. В принципе, как и ожидалось: два равных соперника, равный и интересный поединок. По результату… Ну, может из-за того, что я болел за Альвареса, я считаю, что он и выиграл. Но не могу сказать, что сильно расстроен по этому поводу, ведь реванш у них в любом случае будет. Это был интересный бой, на такие встречи приятно смотреть», — сказал Сироткин.

Ранее российский боксер признался, что будет болеть за Альвареса, но отметил, что не имеет ничего против Головкина.