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https://sport.mail.ru/news/boxing/31040228/
18 сентября 2017, 12:39 | Бокс | Sports.kz

Одна из судей боя Головкин — Альварес отстранена от важных боев

Аделаида Берд, одна из судей поединка между казахстанским боксером Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом, временно отстранена от крупных и значимых боев. Об этом заявил глава Атлетической комиссии штата Невада Боб Беннет.

Одна из судей боя Головкин — Альварес отстранена от важных боев - Фото 1 Увеличить
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© Reuters

«Пока что я не собираюсь допускать ее к важным боям. Она по-прежнему будет заниматься своим делом, но ей следует передохнуть. У нее просто выдался тяжелый вечер. К сожалению, она справилась не очень хорошо. Ее оценка была несоответствующей» — цитирует Беннета Los Angeles Times.

Напомним, Берд, поставившая оценку 118:110 в пользу мексиканского боксера, вызвала целую волну негодования у боксерского сообщества, в то время как другой судья, Дейв Моретти засчитал победу Головкину (115−113), а третий, Дон Трелла, разделил очки (114−114).

Поединок Геннадия Головкина и Сауля Альвареса завершился ничьей.

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