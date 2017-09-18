Одна из судей боя Головкин — Альварес отстранена от важных боев
Аделаида Берд, одна из судей поединка между казахстанским боксером Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом, временно отстранена от крупных и значимых боев. Об этом заявил глава Атлетической комиссии штата Невада Боб Беннет.
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«Пока что я не собираюсь допускать ее к важным боям. Она
Напомним, Берд, поставившая оценку 118:110 в пользу мексиканского боксера, вызвала целую волну негодования у боксерского сообщества, в то время как другой судья, Дейв Моретти засчитал победу Головкину (115−113), а третий, Дон Трелла, разделил очки (114−114).
Поединок Геннадия Головкина и Сауля Альвареса завершился ничьей.
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