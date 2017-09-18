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«Пока что я не собираюсь допускать ее к важным боям. Она по-прежнему будет заниматься своим делом, но ей следует передохнуть. У нее просто выдался тяжелый вечер. К сожалению, она справилась не очень хорошо. Ее оценка была несоответствующей» — цитирует Беннета Los Angeles Times.

Напомним, Берд, поставившая оценку 118:110 в пользу мексиканского боксера, вызвала целую волну негодования у боксерского сообщества, в то время как другой судья, Дейв Моретти засчитал победу Головкину (115−113), а третий, Дон Трелла, разделил очки (114−114).

Поединок Геннадия Головкина и Сауля Альвареса завершился ничьей.