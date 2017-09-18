Мазимбаев: Гена не проиграл от ничьей. Пояса у него остались, деньги заработал, может реванш провести
Казахстанский
боксер-профессионал, выступавший во втором наилегчайшем весе, экс-чемпион мира Марат Мазимбаев, посетивший в Лас-Вегасе бой своего земляка Геннадия Головкина против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса, поделился с корреспондентом Vesti.kz своим взглядом на этот поединок.
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Видимо, что-то случилось...
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«Бой был очень интересным. Судьи решили в ничью, здесь можно не согласиться, конечно. Но от этого, я думаю, Гена не проиграл. Пояса у него остались, деньги заработал, может
Напомним, что Головкин и «Канело» Альварес завершили бой вничью. Поединок, который состоялся 17 сентября на 20-тысячной арене
Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей, однако казахстанец все равно стал на шаг ближе к рекорду Бернарда Хопкинса, защитив свои титулы. Ничейный результат породил множество споров. А Головкин на
Сегодня стало известно, когда Головкин может провести свой следующий бой, а промоутер GGG назвал имена соперников на этот поединок и дату реванша с «Канело».
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