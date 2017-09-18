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18 сентября 2017, 12:30 | Бокс | Vesti.kz

Мазимбаев: Гена не проиграл от ничьей. Пояса у него остались, деньги заработал, может реванш провести

Казахстанский боксер-профессионал, выступавший во втором наилегчайшем весе, экс-чемпион мира Марат Мазимбаев, посетивший в Лас-Вегасе бой своего земляка Геннадия Головкина против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса, поделился с корреспондентом Vesti.kz своим взглядом на этот поединок.

Мазимбаев: Гена не проиграл от ничьей. Пояса у него остались деньги заработал может реванш провести - Фото 1 Увеличить
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«Бой был очень интересным. Судьи решили в ничью, здесь можно не согласиться, конечно. Но от этого, я думаю, Гена не проиграл. Пояса у него остались, деньги заработал, может бой-реванш провести, если захочет “Канело”. А так, конечно, бой был очень интересным, напряженным, держал в напряжении. Видно было, что у “Канело” есть четкий план от своего тренерского штаба, и он старался его придерживаться. Он не стал драться сразу, вторым номером работал. Если бы он работал первым номером, его бы Гена перерубил. Гена, в свою очередь, бой провел хорошо. Но моментами было, что пропускал удары. Но и соперник был серьезен, от таких ударов никто не застрахован», — сказал Мазимбаев.

Напомним, что Головкин и «Канело» Альварес завершили бой вничью. Поединок, который состоялся 17 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118−110, другой — казахстанцу со счетом 115−113, третий выставил ничейные оценки — 114−114. Видео полного боя Головкин — «Канело» Альварес.

Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей, однако казахстанец все равно стал на шаг ближе к рекорду Бернарда Хопкинса, защитив свои титулы. Ничейный результат породил множество споров. А Головкин на пресс-конференции после боя назвал судейство ужасным.

Сегодня стало известно, когда Головкин может провести свой следующий бой, а промоутер GGG назвал имена соперников на этот поединок и дату реванша с «Канело».

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