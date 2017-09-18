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https://sport.mail.ru/news/boxing/31039077/
18 сентября 2017, 11:38 | Бокс | Sports.kz

Иван Дычко спаррингует с непобежденным кубинским нокаутером

Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко продолжает подготовку к своему дебютному бою на профессиональном ринге, сообщает группа «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

В рамках тренировочных сборов казахстанец обменивается опытом в спаррингах с непобежденным кубинцем Луисом Ортисом (27−0, 23КО), который 4 октября в Бруклине проведет поединок с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером (38−0, 37КО).

Что касается Дычко, то он выйдет на ринг 23 сентября в США. Соперник будет объявлен в ближайшее время.

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