Иван Дычко спаррингует с непобежденным кубинским нокаутером
Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко продолжает подготовку к своему дебютному бою на профессиональном ринге, сообщает группа «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
В рамках тренировочных сборов казахстанец обменивается опытом в спаррингах с непобежденным кубинцем Луисом Ортисом (27−0, 23КО), который 4 октября в Бруклине проведет поединок с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером (38−0, 37КО).
Что касается Дычко, то он выйдет на ринг 23 сентября в США. Соперник будет объявлен в ближайшее время.
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