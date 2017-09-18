HBO покажет трансляцию боя Жакиянов — Барнетт в США
Американский телеканал HBO проведет трансляцию объединительного боя Жаната Жакиянова и Райана Барнетта на территории США, сообщает Sports.kz.
Эту новость сообщил в своем твиттере организатор вечера бокса, британский промоутер Эдди Хирн. Поединок состоится 21 октября в Белфасте. В Великобритании бой будет транслироваться на телеканале Sky Sports.
На кону будут стоять титул чемпиона мира в легчайшем весе по версии WBA (Super) Жакиянова и аналогичный пояс IBF, которым владеет Барнетт.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter