Эту новость сообщил в своем твиттере организатор вечера бокса, британский промоутер Эдди Хирн. Поединок состоится 21 октября в Белфасте. В Великобритании бой будет транслироваться на телеканале Sky Sports.

На кону будут стоять титул чемпиона мира в легчайшем весе по версии WBA (Super) Жакиянова и аналогичный пояс IBF, которым владеет Барнетт.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Very pleased to announce that <a href="https://twitter.com/ryanburnett01">@ryanburnett01</a> unification fight Oct 21 in Belfast will be live across America on <a href="https://twitter.com/HBOboxing">@HBOboxing</a> - your time Ryan! <a href="https://t.co/9Zx8gxdcw7">pic.twitter.com/9Zx8gxdcw7</a></p>— Eddie Hearn (@EddieHearn) <a href="https://twitter.com/EddieHearn/status/909141254151266304">16 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>