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18 сентября 2017, 11:35 | Бокс | Sports.kz

HBO покажет трансляцию боя Жакиянов — Барнетт в США

Американский телеканал HBO проведет трансляцию объединительного боя Жаната Жакиянова и Райана Барнетта на территории США, сообщает Sports.kz.

Эту новость сообщил в своем твиттере организатор вечера бокса, британский промоутер Эдди Хирн. Поединок состоится 21 октября в Белфасте. В Великобритании бой будет транслироваться на телеканале Sky Sports.

На кону будут стоять титул чемпиона мира в легчайшем весе по версии WBA (Super) Жакиянова и аналогичный пояс IBF, которым владеет Барнетт.

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Келлерман: Головкин начал «ломать» Альвареса, но тот поднажал и вернулся в бой настоящим чемпионом, и в итоге получил ничью

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